Fernández Balboa apunta: "El proceso que atravesó el zoo es un desastre desde los 90. La Argentina hace una cosa bastante particular: privatiza estos espacios a personas que privilegiaron la cuestión comercial y marketinera antes que la conservación y la investigación. Entonces no es que no funcionan los zoológicos modernos y urbanos como los de Berlín o los de Nueva York. Acá no funcionan porque no hay gente idónea y no se piensa en cada proyecto".