— El libro fue justamente pensado para diagnosticar esa contradicción y para mostrar que una aproximación progresista con respecto al sistema penal necesita un abordaje no penal. Con abordaje no penal me refiero a que el énfasis se ponga en la inversión social para prevenir el crimen. Ninguna sociedad invierte en seguridad social, seguros contra el desempleo, protección familiar, educación y salud pública para controlar el delito. La ironía es que la mejor forma de tratar el crimen es no criminológica. La dificultad está en que son cuestiones estructurales de muy largo alcance, aunque pueden hacerse cosas de corto plazo que no requieren masivas inversiones, pero es algo que describo en otro libro (risas).