Sergio Ramos, de 32 años, es una de las personas que aseguró haber sido agredido por "el loco" y contó, en diálogo con el diario Crónica que el ataque ocurrió en el último mes cuando salía de comprar en un supermercado situado a dos cuadras de la casa de su madre. "Veo que se me acerca un tipo, que estaba lastimado y tenía signos de estar borracho", relató. "Saca una cuchilla, me dice 'te voy a matar hijo de puta' y me apuñala".