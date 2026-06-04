Canónigos: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Brote de canónigos (Magnific)

Aunque suelen pasar desapercibidos frente a otras verduras de hoja verde más populares, los canónigos se han ganado un lugar destacado en la alimentación saludable gracias a su extraordinaria riqueza nutricional. Esta pequeña planta, habitual en ensaladas, aporta una combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes que la convierten en una opción especialmente interesante para quienes buscan mejorar la calidad de su dieta sin aumentar significativamente el aporte calórico.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), los canónigos destacan por su elevado contenido en betacarotenos, pigmentos vegetales de color naranja rojizo que permanecen ocultos bajo el intenso verde de la clorofila. Una ración de 100 gramos proporciona alrededor de 2.655 microgramos de betacarotenos, compuestos que el organismo transforma en vitamina A, esencial para la salud ocular, el mantenimiento de la piel y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

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Otro de sus principales atractivos es su aporte de vitamina C. La misma cantidad de canónigos cubre aproximadamente el 58 % de las ingestas diarias recomendadas para adultos jóvenes con actividad física moderada. Esta vitamina desempeña un papel fundamental en la protección celular frente al daño oxidativo y contribuye a la formación de colágeno, una proteína imprescindible para la salud de tejidos, huesos y vasos sanguíneos.

En el apartado mineral, los canónigos sobresalen por su contenido en potasio, con 421 miligramos por cada 100 gramos. Este mineral resulta clave para el equilibrio de líquidos en el organismo y para el adecuado funcionamiento muscular y nervioso. También aportan yodo, un micronutriente esencial para la producción de hormonas tiroideas. Sin embargo, la cantidad de este mineral puede variar en función de la riqueza del suelo donde se cultive la planta.

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A pesar de su elevada densidad nutricional, los canónigos apenas contienen calorías. Una ración de 100 gramos aporta tan solo 17 kilocalorías y un contenido graso mínimo del 0,4 %. Además, contienen pequeñas cantidades de proteínas, fibra y vitamina B6, nutriente que participa en la regulación hormonal y en numerosos procesos metabólicos.

Los beneficios potenciales asociados al consumo habitual de canónigos incluyen el fortalecimiento del sistema inmunitario, la protección de la visión, el apoyo a la salud cardiovascular y una mejor regulación de la presión arterial gracias a su contenido en potasio. Asimismo, su riqueza en antioxidantes ayuda a combatir el estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento celular.

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Contraindicaciones de los canónigos

No obstante, como ocurre con muchos vegetales de hoja verde, existen algunas consideraciones a tener en cuenta. Aunque los canónigos son seguros para la mayoría de la población, las personas que siguen tratamientos anticoagulantes deben consultar con un profesional sanitario antes de incrementar significativamente su consumo, debido a la presencia de vitamina K, nutriente que puede interferir con determinados medicamentos. Asimismo, es recomendable lavarlos cuidadosamente antes de consumirlos para eliminar posibles restos de tierra o microorganismos.

Los expertos de la FEN también aconsejan consumirlos preferentemente en crudo. Su delicada estructura vegetal se deteriora con facilidad ante el calor y ciertos condimentos fuertes. De hecho, la FEN señala que el vinagre, e incluso el aceite, pueden acelerar el oscurecimiento de sus hojas y alterar su textura. Por ello, suelen añadirse a las ensaladas justo antes de servirlas o incluso después de aliñarlas.

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