Patricia quedó embarazada a los 17 años, se casó, tuvo un segundo hijo, se divorció, se recibió de Licenciada en Psicología en la UBA y recién hace cinco años, poco tiempo después de la muerte de su madre, apareció la primera cadena repetitiva de sueños. En todos, ella volvía a vivir en las casas en las que había vivido con su mamá aunque en el sueño sabía que no eran sus casas. "Era muy confuso: era y no era. ¿Las casas eran y no eran o mi mamá era y no era?".