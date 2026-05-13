República Dominicana

El cáncer bucal afecta al 1,4 % de la población en República Dominicana

La incidencia de este tumor en áreas como la lengua y el paladar preocupa a los expertos, quienes insisten en la importancia de la prevención, la detección precoz y la consulta odontológica regular para mejorar el pronóstico de los casos detectados

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Primer plano de una boca abierta con la lengua visible, mostrando una gran lesión roja e irregular con bordes blancos y un centro oscuro.
Una vista cercana de la boca de un paciente con una lesión avanzada en la lengua, indicativa de cáncer bucal, que afecta a la población dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer bucal afecta actualmente a cerca del 1,4 % de la población dominicana, una proporción que preocupa a las autoridades sanitarias y ha impulsado acciones específicas para reforzar la prevención y la detección temprana, con el objetivo de reducir los diagnósticos en fases avanzadas y las complicaciones asociadas. La presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), Virginia Laureano, advirtió en declaraciones recogidas por medios locales que la tendencia ascendente de los casos requiere una respuesta integral, especialmente entre los grupos más jóvenes.

Entre las áreas de la cavidad oral más propensas al desarrollo de estos tumores malignos se encuentran la lengua, las glándulas salivales y el paladar duro, así como zonas donde las manifestaciones pueden detectarse mediante diagnóstico profesional. Laureano, en entrevista con Bajo Techo Digital, precisó que un porcentaje significativo de las afecciones sistémicas puede ser identificado en la boca o en la piel, lo que convierte al examen odontológico en una herramienta esencial para la identificación precoz no solo del cáncer bucal, sino también de otras enfermedades.

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Según datos citados por De último Minuto, las primeras manifestaciones son: llagas que no cicatrizan, manchas blancas o rojizas persistentes, dolor constante y dificultades para masticar o hablar. Los especialistas destacan que muchos pacientes llegan a consulta ya en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de tratamiento exitoso. Por ello, la recomendación de los expertos es acudir al odontólogo de manera regular y mantener una higiene oral adecuada.

“A nivel de ciencias de la salud, tanto la boca como la piel hablan”, sostuvo Laureano al medio Listín Diario, subrayando que varias enfermedades del organismo presentan manifestaciones visibles en estas áreas. Ante cualquier alteración o señal desconocida, la presidenta del CDO aconsejó buscar orientación profesional inmediata para descartar complicaciones mayores.

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Primer plano de una boca con dientes y encías. Se observa una encía inflamada y rojiza alrededor de un diente, y un crecimiento tumoral blanquecino e irregular en la encía posterior.
Manifestaciones de cáncer bucal, incluyendo una lesión rojiza en la encía y un crecimiento tumoral notable, son visibles en un paciente dominicano, destacando la importancia del diagnóstico temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad periodontal y las caries, principales amenazas para la salud oral

El cáncer bucal es una prioridad para los odontólogos, pero no es el único desafío de salud oral que enfrenta la población. Virginia Laureano resaltó en diálogo con Listín Diario que la enfermedad periodontal, una inflamación crónica de las encías y de las estructuras que dan soporte a los dientes, representa el principal factor de riesgo, seguida de las caries dentales. Ambas condiciones, según la especialista, se pueden evitar con educación, higiene oral adecuada y consulta profesional periódica.

“Todo esto es prevenible mediante una correcta higiene oral”, afirmó Laureano. La falta de educación y los tabúes en torno a la consulta odontológica han sido obstáculos históricos. Sin embargo, la presidenta del CDO aclaró que se han logrado avances en la orientación de la sociedad y que ya no son tan frecuentes las conductas de evasión ante síntomas o señales anómalas en la salud bucodental.

Campaña nacional para cambiar el futuro de la salud bucal infantil

Como respuesta al incremento de casos y a la persistencia de problemas prevenibles, el Colegio Dominicano de Odontólogos lanzó la campaña “¡Por un futuro más saludable!”, que busca llegar a más de 20 mil niños en toda la República Dominicana, según indicó Laureano a Listín Diario. La iniciativa, respaldada por la empresa Colgate Palmolive, incluye charlas educativas, documentales, actividades creativas y entrega de kits de higiene dental en colegios y escuelas públicas y privadas.

La presidenta del gremio insistió en que la estrategia educativa está acompañada de una petición al Ministerio de Salud Pública para que el área de Nutrición integre orientación alimentaria a los mensajes de higiene oral. El objetivo, de acuerdo con Laureano, es que en 2027 la totalidad de estudiantes en edad escolar reciba formación integral en prevención de enfermedades bucales y el desarrollo de hábitos saludables.

Una dentista con mascarilla y guantes examina a una mujer en una silla dental. Herramientas, una lámpara y un monitor con radiografías son visibles.
Especialistas alertan sobre la importancia de identificar señales antes de que surjan complicaciones. El abandono de la higiene y los viejos tabúes conspiran contra un diagnóstico oportuno. La prevención es el nuevo objetivo. (Ilustraciones Infobae)

Estas acciones educativas y preventivas apuntan tanto a disminuir los diagnósticos tardíos de cáncer bucal como a reducir la prevalencia de afecciones como la enfermedad periodontal y las caries. Los especialistas consultados por De último Minuto destacan que el fortalecimiento de la educación y las campañas de información es clave para que la prevención sea prioritaria en la agenda de salud pública de la población dominicana.

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