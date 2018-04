El 8 de junio del año pasado, Karina contó su historia en Facebook con ciertos cuidados: "No quería que mi mamá se pusiera mal, porque yo no estoy buscando a una mamá, estoy buscando la verdad. Porque fui muy feliz y querida pero a mi historia le falta un capítulo. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi mamá biológica? ¿Por qué me entregaron? ¿Fue una decisión o la obligaron? ¿A quién me parezco? No se nada de mi mamá biológica. Sólo calculo que debe tener entre 61 y 65 años. Sólo ella sabe cuándo dio a luz, con quién, dónde. Si ella no me busca no sé cómo la voy a encontrar".