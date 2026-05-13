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Panamá logra la mayor corrección fiscal de América Latina, de acuerdo con la Cepal

Se observa una contracción de los gastos vinculados al Fondo Solidario de Vivienda y al programa nacional de granos

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La caída del índice EMBI de Panamá, que mide el riesgo país, favorece la percepción internacional sobre la economía local.
La caída del índice EMBI de Panamá, que mide el riesgo país, favorece la percepción internacional sobre la economía local.

Panamá fue el país que realizó la mayor corrección fiscal de América Latina en 2025, al reducir el déficit primario del Gobierno central en 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit global del Gobierno central en 2.4 puntos, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los datos, contenidos en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026, señalan que el desempeño fiscal panameño sobresale en un contexto regional marcado por la incertidumbre económica, elevados niveles de deuda y limitados espacios fiscales.

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El informe destaca que Panamá, junto con Argentina, México, Nicaragua y Perú, logró mejoras superiores a un punto porcentual del PIB en sus balances fiscales, aunque la corrección panameña fue la más significativa de la región.

En el país aumentaron los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta retenido en las planillas salariales, debido a medidas implementadas para reforzar la fiscalización de los empleadores, según el informe.

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A ello se sumó un crecimiento extraordinario de las ganancias de capital por la venta de valores, impulsado por importantes adquisiciones de acciones y operaciones de fusiones y adquisiciones en los sectores financiero, industrial y automotor.

Transferencias de capital se contrajeron, pese a que se destinaron más recursos al Metro de Panamá.
Transferencias de capital se contrajeron, pese a que se destinaron más recursos al Metro de Panamá.

En materia de gasto público, el gobierno aplicó medidas orientadas a focalizar y hacer más estratégica la inversión estatal.

Un nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas señala que Panamá aumentó los recursos destinados al Metro de Panamá y realizó un importante traspaso financiero a la Caja de Seguro Social para fortalecer su sostenibilidad financiera.

Sobre este punto, el informe de la Cepal indica que en el país las transferencias de capital se contrajeron significativamente, pese a que se destinaron más recursos al Metro de Panamá.

Este descenso, agrega el informe, se sumó a una contracción de la inversión física, como resultado de las medidas implementadas para lograr una ejecución más focalizada y estratégica.

De forma similar, la Cepal manifiesta que en Panamá se observa una contracción de los gastos vinculados a programas como el Fondo Solidario de Vivienda y el Programa de Incentivos a la Producción Nacional de Granos, que el año anterior habían recibido grandes inyecciones de recursos.

Se experimenta una mejoría en el resultado fiscal promedio de América Latina, según la Cepal. (Cortesía: Panamá América)
Se experimenta una mejoría en el resultado fiscal promedio de América Latina, según la Cepal. (Cortesía: Panamá América)

Esta situación se produjo a pesar de que el gobierno central realizó un traspaso significativo de recursos a la Caja de Seguro Social para fortalecer su sostenibilidad financiera.

Al referirse a los gastos de capital, si bien se mantuvieron estables en el promedio de América Latina, el comportamiento de estas erogaciones en varios países fue significativamente dinámico, en ambos sentidos.

Las transferencias de capital destacan como factor principal que subyace a las variaciones interanuales más notorias, lo que refleja, en parte, la volatilidad inherente de este componente del gasto.

Pese a la mejora en el resultado fiscal promedio de América Latina, el organismo internacional indica que los países de la subregión mostraron comportamientos diversos.

En casos como los de la Argentina, México, Nicaragua, Panamá y el Perú se registraron mejoras superiores a 1 punto porcentual del PIB en los resultados primarios y globales, ya sea mediante el aumento del superávit o la reducción del déficit.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, lleva las riendas financieras del país. EFE/Carlos Lemos
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, lleva las riendas financieras del país. EFE/Carlos Lemos

Otro indicador que de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas refleja la mejora en la percepción internacional sobre la economía panameña es la caída del índice EMBI de Panamá, que mide el riesgo país.

El spread panameño, añade la información oficial, se redujo de 323 a 111 puntos básicos, una compresión de 65%, convirtiendo a Panamá en el cuarto país de menor riesgo de América Latina.

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