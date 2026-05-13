Guatemala

La exportación de miel guatemalteca crece en el primer cuatrimestre de 2026

Los envíos de este producto superaron los 79 mil kilogramos y generaron ingresos cercanos a los dos millones de quetzales, consolidando la presencia del sector en mercados internacionales, con énfasis en Costa Rica y Europa

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Las exportaciones de miel guatemalteca superan los 79 mil kilogramos en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando la presencia del país en mercados internacionales. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
Las exportaciones de miel guatemalteca superan los 79 mil kilogramos en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando la presencia del país en mercados internacionales. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La exportación de miel guatemalteca alcanzó 79,793,38 kilogramos durante los primeros cuatro meses de 2026, generando ingresos por Q1,96 millones (USD 256,983.64) y confirmando la consolidación del país como proveedor relevante para los mercados internacionales, en particular en Costa Rica y la Unión Europea. Esta dinámica impulsó una mayor notoriedad de la apicultura en la economía rural y permitió sostener una tendencia ascendente en la demanda regional, informaron datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Costa Rica se posicionó como el principal destino durante el periodo, ya que recibió 77.810 kilogramos de miel, equivalentes a Q1,92 millones (USD 251,739.07), según el MAGA. La cifra representa una concentración notable del comercio exterior del sector, relegando a Nicaragua y a la Unión Europea a posiciones secundarias como socios comerciales durante este tramo de 2026.

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Exportación de miel guatemalteca suma más de 79 mil kilogramos en el primer cuatrimestre de 2026 y apunta a Costa Rica y Europa

Durante el año previo, Guatemala exhibió cifras aún mayores en el mismo sector. Entre enero y mediados de mayo de 2025, las exportaciones totalizaron 110.087,99 kilogramos de miel natural —lo que equivale a 242.700 libras— y reportaron ingresos de Q2,25 millones (USD 295,006.72) por 26 envíos internacionales. La diversificación de mercados fue significativa en ese periodo, con cargamentos enviados a Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Italia, Jordania, México y Nicaragua, según datos oficiales que cita el MAGA.

La exportación de miel natural generó ingresos superiores a Q1,96 millones para Guatemala durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales del MAGA. (Cortesía: MAGA)
La exportación de miel natural generó ingresos superiores a Q1,96 millones para Guatemala durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales del MAGA. (Cortesía: MAGA)

La producción nacional de miel mantiene una fuerte raíz territorial: más del 65 % proviene del departamento de Petén, mientras que el porcentaje restante se obtiene principalmente del suroccidente del país. Este predominio regional subraya la importancia de la apicultura tanto desde el punto de vista productivo como en su impacto social y ecológico.

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El impulso exportador ha ido acompañado de estrategias para fortalecer el posicionamiento internacional del sector. La miel de Guatemala incrementa su competitividad a través de trazabilidad y certificaciones de origen, instrumentos orientados a distinguirla de los productos adulterados que circulan en el mercado global. En información difundida por el MAGA, la cartera resaltó la alta demanda de la miel guatemalteca en Centroamérica y Europa, atribuida a su cumplimiento de exigentes estándares de calidad.

La apicultura en Guatemala sostiene su relevancia por su papel en el desarrollo rural, la economía local y el equilibrio ecológico nacional. (Cortesía: MAGA)
La apicultura en Guatemala sostiene su relevancia por su papel en el desarrollo rural, la economía local y el equilibrio ecológico nacional. (Cortesía: MAGA)

La apicultura local enfrenta desafíos persistentes como la informalidad en la cadena de producción, pero mantiene una demanda sólida en los principales mercados de exportación. Además, el sector destaca por su papel en el desarrollo rural y en la polinización de los ecosistemas, lo que otorga a la actividad un peso particular en las estrategias de sostenibilidad y en la preservación ambiental nacional.

Distribución de miel en Centroamérica requiere certificado sanitario y acuerdos con mayoristas

La distribución de miel en Centroamérica se realiza a través de mayoristas del país de destino, quienes fijan condiciones de calidad y precio. En algunos casos, productores guatemaltecos exportan directamente a comercializadores extranjeros. Para ingresar al mercado, se exige un certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país exportador, requisito indispensable para la venta en la región.

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