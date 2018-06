El interrogante, ahora, es si alcanzarán los votos en el Senado, una Cámara en general más conservadora en sus pronunciamientos. Según coincidieron las diputadasa Infobae, la votación hoy la estaría ganando el rechazo a la ley por 31 a 28, pero hay 13 legisladores que todavía están indecisos, entre ellos el ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos. De todos modos, en el mismo acto se conocieron declaraciones de la ex senadora Beatriz Rojkes asegurando que su marido, el actual senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, votará a favor del proyecto. Eso elevaría a 29 los respaldos.