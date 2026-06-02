Decomisan más de 4 toneladas de cigarrillos apócrifos en el AICM: el cargamento proviene de Singapur

De acuerdo con la autoridad, la mercancía procedía de Singapur. (Crédito: Hacienda, Aduanas)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó sobre la identificación de un cargamento de cigarrillos presuntamente apócrifos con un peso aproximado de 4 mil 170 kilogramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según la autoridad, la mercancía procedía de Singapur y fue detectada durante revisiones aplicadas a operaciones de comercio exterior.

La dependencia señaló que el hallazgo se realizó en la Aduana del AICM como parte de los controles implementados para supervisar el ingreso de mercancías provenientes del extranjero.

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De acuerdo con la información difundida por la ANAM, el cargamento fue identificado tras la revisión de documentación relacionada con la operación comercial y otros procedimientos de verificación aplicados por personal especializado.

Las autoridades precisaron que la mercancía estaba integrada por cigarrillos considerados apócrifos, aunque no detallaron la cantidad de cajetillas contenidas en el embarque ni las marcas involucradas.

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La detección se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), corporación que participa en las labores de vigilancia y seguridad en instalaciones estratégicas del país, entre ellas diversas aduanas nacionales.

La ANAM indicó que el análisis de la operación incluyó la revisión de antecedentes comerciales y documentación asociada al cargamento, elementos que permitieron identificar la mercancía para una inspección más detallada.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas o investigadas por este caso, ni han dado a conocer el valor económico estimado de la mercancía localizada.

Tampoco se precisó cuál será el destino final del cargamento ni si los productos serán sometidos a peritajes adicionales para confirmar su autenticidad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los principales puntos de entrada de mercancías transportadas por vía aérea al país, por lo que concentra labores de revisión orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y comerciales aplicables a productos importados.

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El decomiso en el AICM ocurre tras otros golpes recientes al mercado ilegal de cigarros en la CDMX

El aseguramiento de más de cuatro toneladas de cigarrillos presuntamente apócrifos en el AICM se suma a una serie de operativos recientes contra el comercio ilegal de tabaco en la capital del país. Apenas en mayo de 2026, autoridades federales informaron sobre un decomiso considerado histórico de cigarros ilegales valuado en alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, una operación que, según las investigaciones, estaría relacionada con redes de distribución vinculadas a La Unión Tepito.

Las investigaciones oficiales han identificado al Centro Histórico y a Tepito como algunos de los principales puntos de comercialización de tabaco ilícito en la Ciudad de México. De acuerdo con datos citados por autoridades federales, una parte importante de estos productos proviene de países de Asia y Sudamérica e ingresa al país mediante esquemas de contrabando o con documentación irregular antes de ser distribuida en el mercado nacional.

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La presión sobre estas redes también se ha reflejado en los aseguramientos realizados en el propio AICM. En enero de 2026 fueron decomisadas cerca de 20 toneladas de cigarros ilegales procedentes de Japón, equivalentes a más de 950 mil cajetillas y con un valor comercial superior a los 70 millones de pesos. Las autoridades señalaron entonces que el cargamento utilizaba documentación alterada para intentar ingresar al mercado mexicano.