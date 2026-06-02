México

Decomisan más de 4 toneladas de cigarrillos apócrifos en el AICM: el cargamento proviene de Singapur

La mercancía fue identificada durante revisiones a operaciones de importación en el aeropuerto capitalino y tenía un peso aproximado de 4 mil 170 kilogramos

Guardar
Google icon
De acuerdo con la autoridad, la mercancía procedía de Singapur. (Crédito: Hacienda, Aduanas)
De acuerdo con la autoridad, la mercancía procedía de Singapur. (Crédito: Hacienda, Aduanas)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó sobre la identificación de un cargamento de cigarrillos presuntamente apócrifos con un peso aproximado de 4 mil 170 kilogramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según la autoridad, la mercancía procedía de Singapur y fue detectada durante revisiones aplicadas a operaciones de comercio exterior.

La dependencia señaló que el hallazgo se realizó en la Aduana del AICM como parte de los controles implementados para supervisar el ingreso de mercancías provenientes del extranjero.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la ANAM, el cargamento fue identificado tras la revisión de documentación relacionada con la operación comercial y otros procedimientos de verificación aplicados por personal especializado.

Las autoridades precisaron que la mercancía estaba integrada por cigarrillos considerados apócrifos, aunque no detallaron la cantidad de cajetillas contenidas en el embarque ni las marcas involucradas.

PUBLICIDAD

La detección se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), corporación que participa en las labores de vigilancia y seguridad en instalaciones estratégicas del país, entre ellas diversas aduanas nacionales.

La ANAM indicó que el análisis de la operación incluyó la revisión de antecedentes comerciales y documentación asociada al cargamento, elementos que permitieron identificar la mercancía para una inspección más detallada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas o investigadas por este caso, ni han dado a conocer el valor económico estimado de la mercancía localizada.

Tampoco se precisó cuál será el destino final del cargamento ni si los productos serán sometidos a peritajes adicionales para confirmar su autenticidad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los principales puntos de entrada de mercancías transportadas por vía aérea al país, por lo que concentra labores de revisión orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y comerciales aplicables a productos importados.

El decomiso en el AICM ocurre tras otros golpes recientes al mercado ilegal de cigarros en la CDMX

El aseguramiento de más de cuatro toneladas de cigarrillos presuntamente apócrifos en el AICM se suma a una serie de operativos recientes contra el comercio ilegal de tabaco en la capital del país. Apenas en mayo de 2026, autoridades federales informaron sobre un decomiso considerado histórico de cigarros ilegales valuado en alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, una operación que, según las investigaciones, estaría relacionada con redes de distribución vinculadas a La Unión Tepito.

Las investigaciones oficiales han identificado al Centro Histórico y a Tepito como algunos de los principales puntos de comercialización de tabaco ilícito en la Ciudad de México. De acuerdo con datos citados por autoridades federales, una parte importante de estos productos proviene de países de Asia y Sudamérica e ingresa al país mediante esquemas de contrabando o con documentación irregular antes de ser distribuida en el mercado nacional.

La presión sobre estas redes también se ha reflejado en los aseguramientos realizados en el propio AICM. En enero de 2026 fueron decomisadas cerca de 20 toneladas de cigarros ilegales procedentes de Japón, equivalentes a más de 950 mil cajetillas y con un valor comercial superior a los 70 millones de pesos. Las autoridades señalaron entonces que el cargamento utilizaba documentación alterada para intentar ingresar al mercado mexicano.

Temas Relacionados

Cigarrillo ilegalCigarrillo apócrifoDecomisoAICMANAMSemarMarinamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salva a las abejas en México: cómo sumarse a la Red de hábitats polinizadores

Desde el 1 de junio de 2026, personas, escuelas y organizaciones pueden inscribirse en la red nacional y convertir jardines, balcones o huertos en espacios seguros para abejas, mariposas, colibríes y murciélagos

Salva a las abejas en México: cómo sumarse a la Red de hábitats polinizadores

Lilly Téllez responde a Sheinbaum: “Trump ordenó la lucha contra el los cárteles”

La legisladora del PAN señala que la falta de cooperación entre México y Estados Unidos agrava la crisis de seguridad nacional

Lilly Téllez responde a Sheinbaum: “Trump ordenó la lucha contra el los cárteles”

Refugio en CDMX: así funciona la atención a víctimas de trata de personas

Tras una década de labor, el centro ha ofrecido protección y recuperación personalizada a más de 200 personas, apoyando su salud física y mental

Refugio en CDMX: así funciona la atención a víctimas de trata de personas

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Misael “N”, conocido como “El Borregas”, fue detenido en Ecatepec durante un operativo conjunto de la Marina y policías municipales. La Fiscalía mexiquense lo identifica como objetivo prioritario por delitos como despojo, extorsión y secuestro

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Captan extraño lamento en el Puente de la Concordia y video se vuelve viral en TikTok

Un motociclista grabó un inquietante sonido mientras recorría el lugar donde ocurrió una de las tragedias más impactantes de la Ciudad de México

Captan extraño lamento en el Puente de la Concordia y video se vuelve viral en TikTok
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Delincuencia organizada pierde casi 3 mil millones de pesos este fin de semana

Alcalde de Escuinapa justifica disminución de la presencia de elementos de seguridad: “Queremos que se sienta, no que se vea”

Cae Guillermo, líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama

De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

Imelda Tuñón lanza otra fuerte acusación contra Maribel Guardia: “Tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

Mariana Ochoa revive la polémica de la auditoría con Ari Borovoy y destapa una charla pendiente con Érika Zaba

DEPORTES

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

Perrito se vuelve viral al destruir álbum del Mundial 2026 de su dueña: usuarios terminan defendiéndolo

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

¿Se va Checo Pérez? Cadillac aclara la situación del mexicano y Bottas en la Fórmula 1

WWE en México 2026: estos serán los precios de los boletos para RAW y SmackDown en la Arena CDMX