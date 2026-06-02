México

Captan extraño lamento en el Puente de la Concordia y video se vuelve viral en TikTok

Un motociclista grabó un inquietante sonido mientras recorría el lugar donde ocurrió una de las tragedias más impactantes de la Ciudad de México

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Es en TikTok en donde circula el video del motociclista grabado en el Puente de la Concordia, CDMX; se escucha un lamento.

A casi un año de la explosión de una pipa ocurrida en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México, un video compartido en redes sociales volvió a colocar ese sitio en la conversación pública. Esta vez no se trata de un nuevo incidente vial, sino de una grabación que ha generado todo tipo de especulaciones entre los usuarios de internet debido a un misterioso sonido captado durante un recorrido nocturno.

La zona es recordada por el grave accidente registrado en septiembre de 2025, cuando la explosión de un vehículo de carga provocó una tragedia que dejó más de 30 personas fallecidas, además de múltiples lesionados y severos daños materiales. El hecho conmocionó a la capital del país y dio pie a numerosos testimonios, imágenes y relatos sobre lo ocurrido aquella noche.

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Un sonido captado durante un recorrido en motocicleta provocó especulaciones entre miles de usuarios en internet.
Un sonido captado durante un recorrido en motocicleta provocó especulaciones entre miles de usuarios en internet.

Ahora, el nombre del puente volvió a cobrar notoriedad después de que un motociclista difundiera un video en la plataforma TikTok. La grabación fue compartida por el usuario identificado como Mr. Gassi, quien acompañó el material con la frase: “Escuché un grito donde fue la explosión de la pipa, ustedes juzguen”.

Las imágenes muestran el trayecto habitual del conductor mientras circula por distintas vialidades de la ciudad. Sin embargo, la atención de los espectadores se concentra cuando llega a las inmediaciones del Puente de la Concordia, justo en el sitio donde ocurrió la tragedia del año pasado.

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Según los comentarios de quienes han visto el video, el audio registra un sonido que algunos describen como un lamento prolongado. El ruido se escucha durante varios segundos y aparentemente no tiene una fuente visible dentro de la grabación, lo que provocó que surgieran diversas teorías entre los internautas.

a grabación de un motociclista reavivó el recuerdo de uno de los accidentes más trágicos registrados en la capital mexicana.
a grabación de un motociclista reavivó el recuerdo de uno de los accidentes más trágicos registrados en la capital mexicana.

Además del supuesto grito, algunos usuarios señalaron haber observado una figura clara desplazándose por una zona cercana al camellón. De acuerdo con esas interpretaciones, la silueta tendría una apariencia similar a la de una persona caminando, aunque otros consideran que podría tratarse de un efecto visual causado por la iluminación o la calidad de la imagen.

El video ya supera el millón de reproducciones y ha generado un intenso debate entre quienes creen que se trata de un fenómeno inexplicable y quienes consideran que existen explicaciones más racionales para lo observado y escuchado.

Hasta el momento no existe evidencia que confirme la naturaleza del sonido o de la supuesta figura captada en la grabación. Sin embargo, el material continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios siguen analizando cada detalle de una escena que ha vuelto a poner al Puente de la Concordia en el centro de la atención pública.

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