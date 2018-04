-(se ríe) Sí, soy medio bruto, no mido lo que hago. Entonces mi caricia es dándote un golpe. Por ahí estoy en la planta baja (el gimnasio de boxeo es en el segundo piso), donde está la sala de máquinas y me cruzo con algún amigo y le tiro una mano. Hace poco a uno le di un golpe en las costillas y tuvo que ir al médico… Me puse mal, no es mi intención… Yo quiero hacer un mimo pero soy torpe, tosco… me gusta jugar de manos.