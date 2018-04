"Prefiero no nombrar el albergue (lo hice ayer y luego me retracté) porque no quiero que esto se torne en mala publicidad para este lugar (sabemos que así será). Es necesario decir que ya he informado esta situación a el propietario y él se encargará de eso. Lo siento", contestó ante el pedido en el mismo grupo a través del cual se comunicaba con otros turistas y nativos del pueblo y donde compartía varios de sus diseños también.