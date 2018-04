En tanto, la abogada Karina Echazú, quien interviene como querellante del caso en representación de una de las menores presuntamente abusadas, replicó que la falta de instrucción no puede ser un atenuante de pena cuando el imputado es "un comerciante reconocido en la zona". Y fundamentó: "La alta inserción económica debería ser evaluada como un agravante, y no como un atenuante, ya que no puede alegar que le ha faltado el acceso a un estándar cultural y social que le impidiera adecuar su conducta a los patrones de vida en sociedad".