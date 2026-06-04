Asesinaron a tiros a un exfutbolista en Cartagena: meses atrás habría sido señalado de participar en un robo

Angel Roa Castro exfutbolista a quien las autoridades le seguian la pista puesto a que habia quedado grabado en varios videos atracando, tenia anotaciones judiciales - crédito Ángel Castro/Facebook

El asesinato de Ángel Gabriel Roa Castro, conocido como alias Angelito, conmocionó al barrio Amberes de Cartagena la noche del 3 de junio de 2026.

Dos sujetos en motocicleta se acercaron al joven de 23 años y, según testigos, el acompañante desenfundó un arma y disparó en repetidas ocasiones. Roa Castro fue trasladado con vida a un centro asistencial, donde falleció poco después a causa de las heridas.

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Las autoridades confirmaron que el hombre tenía una anotación judicial por porte ilegal de armas de fuego en 2023. Además, los reportes policiales señalan que se dedicaba presuntamente al hurto a mano armada y había sido identificado en varios videos relacionados con atracos recientes en la ciudad, de acuerdo con información suministrada por medios cartagenaros.

La Seccional de Investigación Criminal realizó la inspección técnica al cadáver e inició las diligencias de rigor para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables del ataque. La hipótesis principal apunta a posibles retaliaciones vinculadas con el historial delictivo de Roa Castro, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

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El asesinato de Ángel Gabriel Roa Castro, conocido como alias Angelito, conmocionó al barrio Amberes de Cartagena la noche del 3 de junio de 2026 - crédito Angel Castro/Facebook

Ángel Gabriel Roa Castro era hijo de Joaquín Roa Robles, reconocido abogado cartagenero y excandidato a edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte. Este dato generó especial atención por el contraste entre las actividades atribuidas al joven y el entorno familiar del que provenía.

El homicidio de Roa Castro, ocurrido alrededor de las 10:30 p. m., se suma a los hechos violentos que han sacudido a Cartagena en los últimos meses. La comunidad del sector Amberes, donde residía la víctima, expresó preocupación por la presencia de grupos criminales y la frecuencia de asaltos en la zona.

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En respuesta a la inquietud ciudadana, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció el fortalecimiento de los patrullajes y operativos de control en áreas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos ataques y capturar a los autores materiales e intelectuales del hecho.

Hasta el momento, los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis y continúan recolectando pruebas para esclarecer completamente el crimen de alias “Angelito”. La familia de la víctima aún no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

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