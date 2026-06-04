México

Ecocidio y daños ambientales debería ser castigado penalmente a nivel global, considera especialista de la UNAM

Entre sus consecuencias, deja daños muchas veces irreversibles al medio ambiente, al clima, a los mares, a las especies, incluso ocasiona desplazamientos forzados de poblaciones

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Vista aérea de un paisaje devastado con un letrero que dice 'ECOCIDIO'. A la izquierda, un bosque quemado con humo; a la derecha, un río con equipos de minería ilegal.
Una vasta zona de la Amazonía muestra los efectos devastadores del ecocidio, con árboles quemados, humo y minería ilegal contaminando un río adyacente, evidenciando la destrucción ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

El ecocidio y los daños ambientales en México y en el resto del mundo, debería ser tipificado en el Código Penal para que sea sancionado de acuerdo a ese marco, así lo consideró Guadalupe Asunción Valdés Osorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la UNAM y participante en el Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza.

“Estos ilícitos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, o crear una corte internacional contra crímenes ambientales (un tribunal del medio ambiente). Hablamos de aquellos dolosos o permitidos de manera negligente, cometidos por Estados o individuos, fruto de un incumplimiento masivo del deber de cuidado", explicó la especialista.

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Durante su participación en el Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza la experta explicó que la magnitud de los impactos ambientales, como la contaminación por petróleo, hace indispensable recurrir al derecho penal para investigar, tipificar y sancionar estas conductas, más allá de la vía administrativa tradicionalmente utilizada.

Valdés Osorio subrayó que existe una demanda creciente para que el ecocidio se incorpore tanto al derecho penal nacional como internacional. Se trata de una petición que tiene años en la agenda ambiental de organizaciones como “México sin ecocidio”, la cual actualmente está trábajando en un proceso jurídico para tipificar el ecocidio.

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De acuerdo a la propuesta de la especialista de la UNAM, la finalidad es lograr una proporcionalidad adecuada en las sanciones, dado que el bien jurídico protegido —el medio ambiente— es fundamental para la vida y el bienestar de todas las personas.

Se trata de la protección del agua que bebemos, de los mares o del aire que respiramos, pero también de la trascendencia que el entorno tiene para la salud y la supervivencia humana.

De acuerdo con la especialista, aunque en ocasiones el responsable directo del ecocidio puede ser una persona física, en la mayoría de los casos se trata de personas jurídicas, como empresas o colectivos empresariales, cuyas acciones afectan de manera significativa el ambiente y la salud pública. Por ello, Valdés Osorio considera necesario que el derecho penal global contemple sanciones para estas figuras, permitiendo procesar crímenes ambientales en cualquier parte del mundo.

En esta foto proporcionada por Pam Bonner se observa el humo de incendios forestales el lunes 17 de junio de 2024, en Ruidoso, Nuevo México. (Pam Bonner vía AP)
En esta foto proporcionada por Pam Bonner se observa el humo de incendios forestales el lunes 17 de junio de 2024, en Ruidoso, Nuevo México. (Pam Bonner vía AP)

Qué es el ecocidio y por qué es tan grave para el mundo

El ecocidio son acciones y actos ilícitos en el medio ambiente que causan daños graves y sustanciales a los ecosistemas, muchas veces irreversibles. Daña a la calidad del aire, el suelo, el agua, los animales, las plantas o sus funciones ecológicas, así como enfermedades o muertes para la población y la pérdida del disfrute de tierras y recursos: el ecocidio desplaza a las poblaciones.

Pero también provoca crímenes contra quienes defienden el medio ambiente, por lo que, considerando la cantidad de afectaciones que provoca, podría tratarse de un delito muy cercano al genocidio, consideró en su momento Gerardo Torres Salcido, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.

Tipificar al ecocidio no es una prouesta nueva. Por su parte, la abogada insistió en la necesidad de homologar conceptos y fortalecer la investigación ambiental a nivel internacional, con el fin de contar con un marco penal global que permita castigar el ecocidio dondequiera que ocurra.

En México, señaló, el concepto aún no se encuentra plenamente reflejado en el Código Penal Federal ni en la mayoría de las legislaciones estatales, lo que representa un reto pendiente para la protección efectiva del ambiente y la sociedad.

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