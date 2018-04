"¡Ay de nosotros! ¡Sabemos, sí, también nosotros sabemos rebelarnos y matar!

Pero también sabemos lo que ustedes nunca supieron y nunca sabrán en este mundo:

¡sabemos no matar al prójimo! ¡No destruir a otro pueblo creyéndolo despreciable!

Ustedes, blandiendo siempre la espada con prepotencia, no saben no matar".