"Me hace mucho mal que la gente no pueda llegar a fin de mes. Me hace mucho mal que el presidente en vez de poder ayudar al pueblo se pone a la altura de Trump. Tenemos en Estados Unidos una colonia seguro, porque en cualquier momento nos sacan la bandera nuestra y ponen la yanki. Me da mucha bronca todas las decisiones que tomó, a los abuelos los dejó prácticamente sin nada. De todas las promesas que hizo durante su mandato o su presentación, no hizo media. Los colegios siguen de paro… Me gustaría confrontar a Macri con Moyano. Me acuerdo una película, donde (Jimmy) Hoffa le para el país con los camioneros. Y tuvo que aflojar el presidente americano. Así que yo le diría a Moyano que lo piense a favor del pueblo, porque ni los propios que lo votaron ya lo soportan". El que habla es Diego Armando Maradona durante una entrevista desde Dubai con el programa "Perspectivas desde Buenos Aires", que conduce Jonatan Viale por CNN en Español.