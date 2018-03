"Yo hasta ese momento no me había reconocido antes como mujer negra ni había entendido del todo mis raíces. En el medio me llamaron a presentar el Buenos Aires Celebra Afro. Que yo fuera yo la presentadora me interpeló todavía más", apunta. "Aquí lo negro tiene mala prensa. Todo lo malo es negro. El negro de 'm', el negro no sé qué. Y después vienen y me dicen 'pero no es contigo, son los negros de alma'. Entonces tú me estás queriendo decir, si vamos a los colores, que mi alma no puede ser negra como mi piel. Tiene que ser blanca para poder ser buena y pura", protesta Lisa. En las últimas semanas Lisa se recibió de periodista y comenzó a cursar la licenciatura para tener un título universitario. Mientras sigue presentándose a castings y trabajando duro para poder pagar los gastos de todo, reflexiona: "Lo único que me falta para sentirme completa es tener un trabajo estable. La publicidad es muy buena pero tiene eso de que hay que esperar. A veces podés pasar meses y meses sin filmar. Es zozobra todo el tiempo, lo de ¿quedé o no quedé?".