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Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

La paratleta colombiana fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y cumple con el ciclo paralímpico de cara a Los Ángeles 2028

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La colombiana registró 39 metros en el lanzamiento de disco, imponiendo un récord mundial durante la competencia en L'Hospitalet, España - crédito Instagram

La atleta colombiana Xiomara Saldarriaga estableció un nuevo récord mundial F38 de lanzamiento de disco, alcanzando 39,54 metros durante el 21.º Meeting Internacional de Paratletismo de L’Hospitalet de Llobregat. Esta marca consolidó a Saldarriaga como la figura destacada de una cita que reunió a competidores internacionales en las pistas de la ciudad catalana.

Tras lograr el registro, Saldarriaga señaló que tiene como objetivo superar la barrera de los 40 metros. “Mi sueño es llegar a los 40 metros. Estamos muy cerca, así que me queda trabajar para poder conseguir esa marca algún día”, declaró la lanzadora tras lograr la impresionante marca.

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La categoría F38 es para los atletas de campo que tienen la coordinación y el movimiento muy poco limitados den la la parte inferior del torso y de las piernas, en un lado o en todo el cuerpo.Estos atletas deben compensar la asimetría y la coordinación ligeramente reducida de los movimientos musculares.

La deportista colombiana hizo historia en el Lanzamiento de Disco F38 durante una competencia en España - crédito Instagram/Xiomara Saldarriaga

La deportista Xiomara Saldarriaga ganó la medalla de bronce en lanzamiento de disco en la categoría F38 durante los Juegos Paralímpicos de París 2024, con un registro de 38,36 metros en su cuarto intento. Este resultado marcó el octavo bronce para la delegación colombiana en paratletismo y representó la medalla número 22 para Colombia en la competencia.

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Con esta actuación, el equipo colombiano mantiene su posición en el puesto 21 del medallero general, acumulando cinco oros, seis platas y once bronces, de acuerdo con la misma fuente. El oro en esta prueba fue obtenido por Simone Kruger de Sudáfrica, quien alcanzó los 38,70 metros, mientras que la plata quedó en manos de la china Yingli Li con un lanzamiento final de 38,64 metros.

Xiomara Saldarriega celebra su medalla de bronce en París 2024 - crédito Umit Bektas/REUTERS
Xiomara Saldarriega celebra su medalla de bronce en París 2024 - crédito Umit Bektas/REUTERS

Saldarriaga rompió el récord regional en esta disciplina femenina desde su primer intento, mejorándolo posteriormente con su lanzamiento final. La otra representante nacional, María Salomé Henao, ocupó la octava posición tras alcanzar una marca de 33,01 metros, la mejor de su temporada, con lo que obtuvo el diploma paralímpico.

Ministerio del Deporte de Colombia respondió a versiones sobre recorte de presupuesto

La ministra del Deporte, Patricia Duque, aseguró que el Gobierno de Colombia mantiene sin alteraciones los recursos destinados a la preparación de los deportistas rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, reafirmando el respaldo estatal a las federaciones e instituciones implicadas pese a los debates recientes sobre una posible reducción presupuestaria.

Patricia Duque es la ministra del Deporte desde el 25 de febrero de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Patricia Duque es la ministra del Deporte desde el 25 de febrero de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Una de las alarmas provino del representante a la Cámara Mauricio Parodi, quien señaló que el presupuesto proyectado para 2027 podría ser menor a 300.000 millones de pesos, lo que supone una caída aproximada del 90% respecto a 2024, año en que este rubro superó el billón de pesos, según detalló el congresista. Frente a este contexto, Duque remarcó que el respaldo institucional se mantiene firme, aun cuando existen cuestionamientos originados tanto en el sector deportivo como en el ámbito legislativo, en el marco de las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación.

Según explicó Duque, la labor del Ministerio durante sus catorce meses de gestión se ha centrado en asegurar la preparación de los atletas colombianos: “Seguimos garantizando la preparación de nuestros deportistas al ciclo olímpico Los Ángeles 2028. Y todos lo saben”. Insistió en que los recursos y el apoyo logístico se han mantenido para las federaciones deportivas; incluyendo la cobertura de competiciones y los procesos clasificatorios hacia los Juegos Olímpicos.

La ministra subrayó que, a pesar de escenarios complicados, las entidades beneficiadas —incluido el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y la comunidad sorda— disponen de todas las garantías requeridas. En palabras de Duque, “nuestras federaciones cuentan con los recursos y como aliado estratégico del Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y la comunidad sorda están contando con todas las garantías para que ellos sigan con su preparación. Así lo estamos haciendo”.

El Ministerio también informó que actualmente existen cerca de 150 proyectos de infraestructura deportiva en ejecución, sumando una inversión superior a 500.000 millones de pesos.

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