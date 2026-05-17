Herencias en México: este es el plazo legal para cambiar una propiedad tras un fallecimiento

Una mesa de notaría con documentos de escrituras, un calendario con fechas marcadas y una fotografía de pareja anciana, simbolizando el proceso legal de herencias y el plazo para la transferencia de propiedades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona fallece y deja una casa, departamento o terreno a sus familiares, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo existe para realizar el cambio de propietario ante las autoridades y formalizar la herencia. En México, este trámite depende de si existe o no un testamento, así como del proceso sucesorio que se lleve a cabo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación y especialistas en materia sucesoria, no existe un plazo único y obligatorio a nivel federal para cambiar inmediatamente una propiedad tras un fallecimiento; sin embargo, retrasar el trámite puede generar conflictos legales, gastos adicionales y problemas para vender o disponer del inmueble.

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¿Cuánto tiempo hay para cambiar una propiedad heredada en México?

En términos generales, la legislación mexicana no establece un límite nacional específico de meses o años para adjudicar una propiedad heredada. No obstante, abogados y notarías recomiendan iniciar el trámite de herencia lo antes posible para evitar complicaciones.

El cambio de propietario se concreta una vez que concluye el juicio sucesorio o el trámite notarial de herencia y se realiza la escritura correspondiente ante notario público.

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Si la persona fallecida dejó un testamento, el procedimiento suele ser más rápido, ya que el documento especifica quiénes serán los herederos y quién fungirá como albacea. En estos casos, los herederos pueden acudir directamente a una notaría para iniciar el trámite.

En cambio, cuando no existe testamento, debe realizarse un juicio sucesorio intestamentario, proceso en el que un juez determina quiénes tienen derecho a heredar. Esto puede extenderse durante meses o incluso años.

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¿Qué pasa si no se hace el cambio de propietario?

Especialistas advierten que dejar una propiedad a nombre de una persona fallecida puede ocasionar diversos problemas legales y patrimoniales, entre ellos:

Imposibilidad de vender el inmueble .

Conflictos entre familiares.

Dificultades para contratar servicios o realizar trámites.

Riesgo de juicios prolongados.

Complicaciones para acreditar la propiedad.

La Secretaría de Gobernación señala que cuando una persona muere sin testamento, la ley determina quiénes serán los herederos y en qué proporción, lo que puede derivar en gastos elevados y disputas familiares.

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¿Quiénes heredan una propiedad si no hay testamento?

Según la información oficial del Gobierno de México, cuando no existe testamento heredan, en este orden:

Descendientes. Cónyuge o concubina(o). Ascendientes. Parientes colaterales hasta cuarto grado.

Posteriormente, se designa a un albacea, se realiza un inventario de bienes y finalmente se adjudican las propiedades a los herederos reconocidos legalmente.

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¿Cómo se realiza el cambio de propietario de una casa heredada?

Para cambiar una propiedad heredada de nombre normalmente se requieren los siguientes documentos:

Acta de defunción.

Testamento , si existe.

Escrituras del inmueble.

Identificaciones oficiales.

Pago de impuestos y derechos.

Resolución judicial o escritura de adjudicación.

El trámite concluye cuando el notario público emite la escritura de adjudicación por herencia y ésta queda inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

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Mes del Testamento busca evitar conflictos por herencias

Cada septiembre, el Gobierno de México impulsa la campaña Mes del Testamento, mediante la cual se ofrecen descuentos y asesorías notariales para fomentar este documento legal.

La campaña busca reducir los problemas relacionados con herencias, facilitar la transmisión de propiedades y evitar largos procesos judiciales entre familiares.

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En México, el testamento puede modificarse cuantas veces sea necesario y únicamente será válido el último documento firmado ante notario público.