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Herencias en México: este es el plazo legal para cambiar una propiedad tras un fallecimiento

El testamento puede modificarse cuantas veces sea necesario y únicamente será válido el último documento firmado ante notario público

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Mesa de notaría con documentos, un libro "Escrituras", calendario con fechas, retrato de pareja, llaves, reloj. Cartel "Notaría Pública" visible por ventana.
Una mesa de notaría con documentos de escrituras, un calendario con fechas marcadas y una fotografía de pareja anciana, simbolizando el proceso legal de herencias y el plazo para la transferencia de propiedades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona fallece y deja una casa, departamento o terreno a sus familiares, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo existe para realizar el cambio de propietario ante las autoridades y formalizar la herencia. En México, este trámite depende de si existe o no un testamento, así como del proceso sucesorio que se lleve a cabo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación y especialistas en materia sucesoria, no existe un plazo único y obligatorio a nivel federal para cambiar inmediatamente una propiedad tras un fallecimiento; sin embargo, retrasar el trámite puede generar conflictos legales, gastos adicionales y problemas para vender o disponer del inmueble.

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¿Cuánto tiempo hay para cambiar una propiedad heredada en México?

En términos generales, la legislación mexicana no establece un límite nacional específico de meses o años para adjudicar una propiedad heredada. No obstante, abogados y notarías recomiendan iniciar el trámite de herencia lo antes posible para evitar complicaciones.

El cambio de propietario se concreta una vez que concluye el juicio sucesorio o el trámite notarial de herencia y se realiza la escritura correspondiente ante notario público.

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Si la persona fallecida dejó un testamento, el procedimiento suele ser más rápido, ya que el documento especifica quiénes serán los herederos y quién fungirá como albacea. En estos casos, los herederos pueden acudir directamente a una notaría para iniciar el trámite.

En cambio, cuando no existe testamento, debe realizarse un juicio sucesorio intestamentario, proceso en el que un juez determina quiénes tienen derecho a heredar. Esto puede extenderse durante meses o incluso años.

¿Qué pasa si no se hace el cambio de propietario?

Especialistas advierten que dejar una propiedad a nombre de una persona fallecida puede ocasionar diversos problemas legales y patrimoniales, entre ellos:

  • Imposibilidad de vender el inmueble.
  • Conflictos entre familiares.
  • Dificultades para contratar servicios o realizar trámites.
  • Riesgo de juicios prolongados.
  • Complicaciones para acreditar la propiedad.

La Secretaría de Gobernación señala que cuando una persona muere sin testamento, la ley determina quiénes serán los herederos y en qué proporción, lo que puede derivar en gastos elevados y disputas familiares.

¿Quiénes heredan una propiedad si no hay testamento?

Según la información oficial del Gobierno de México, cuando no existe testamento heredan, en este orden:

  1. Descendientes.
  2. Cónyuge o concubina(o).
  3. Ascendientes.
  4. Parientes colaterales hasta cuarto grado.

Posteriormente, se designa a un albacea, se realiza un inventario de bienes y finalmente se adjudican las propiedades a los herederos reconocidos legalmente.

¿Cómo se realiza el cambio de propietario de una casa heredada?

Para cambiar una propiedad heredada de nombre normalmente se requieren los siguientes documentos:

  • Acta de defunción.
  • Testamento, si existe.
  • Escrituras del inmueble.
  • Identificaciones oficiales.
  • Pago de impuestos y derechos.
  • Resolución judicial o escritura de adjudicación.

El trámite concluye cuando el notario público emite la escritura de adjudicación por herencia y ésta queda inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Mes del Testamento busca evitar conflictos por herencias

Cada septiembre, el Gobierno de México impulsa la campaña Mes del Testamento, mediante la cual se ofrecen descuentos y asesorías notariales para fomentar este documento legal.

La campaña busca reducir los problemas relacionados con herencias, facilitar la transmisión de propiedades y evitar largos procesos judiciales entre familiares.

En México, el testamento puede modificarse cuantas veces sea necesario y únicamente será válido el último documento firmado ante notario público.

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