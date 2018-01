"Cuando era chico, las etiquetas me afectaban mucho. En la escuela decían: 'Cuidá tus cosas que éste viene del Bajo Flores'; yo lo escuchaba. No entendía lo que estaba pasando en mi casa pero sí que cuando la maestra preguntaba: ¿De qué trabaja tu papá?, yo no sabía qué contestar", recuerda. Viviana, su mamá, lo interrumpe mientras sirve jugo con hielo: "Es que yo había vivido en una mentira. Yo me di cuenta de que mi marido no trabajaba en el correo recién cuando lo detuvieron".