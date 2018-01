"Si bien la oferta puede facilitar el acceso a las salas de juego de un montón de personas que si no la tuvieran a la vuelta de la casa quizás no irían, también es verdad que alguien que está complicado con el tema del juego si no tiene donde ir se las rebusca para ir, no es que se elimina ni se disminuye la ludopatía porque cancelemos o tengamos menos bingos en la ciudad o la provincia. De hecho en lugares como Brasil donde el juego está prohibido, lo que hay es juego clandestino esparcido por todo el país de una manera abrumadora", comparte Coletti en una mirada amplia sobre la iniciativa y la problemática.