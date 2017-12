Diego Araujo: Principalmente, con gente. Creo que la clave nuestra fue rodearse de gente adecuada desde el principio, y luego sumar gente para que nos ayude a empujar el proyecto y la idea. Y por otro lado, también, mucho foco en el cliente: escucharlos, estar cerca, y adaptarnos a sus necesidades.

Nur Malrk Pascha: Nosotros decimos siempre que la idea muchas veces no vale nada y que la implementación lo es todo. De ahí se desprenden dos grandes pilares. Por un lado, como decía Diego, el equipo: es la clave, el motor para que funcione cualquier proyecto. Y por otro lado la capacidad de gestión que ese equipo tiene. Con objetivos claros, y con un buen equipo que los lleve adelante, se van cumpliendo etapas. Y por lo menos en nuestro caso, creo que fue determinante no ponernos objetivos a muy largo plazo. Sí está bueno tener una misión, un sueño, pero siempre hay buscarlo cumpliendo etapas, porque si no podes quedarte a mitad de camino.