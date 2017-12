En una carta abierta a Infobae, Jonathan relató cómo fueron los hechos: "(…) Primero empezaron a insultarme, después comenzó la pesadilla. Me vi en el piso, bañado en sangre, completamente indefenso. Me pegaban piñas y patadas, mientras me decían 'comé por puto', 'tomá, puto de mierda'. Hay un grito que nunca voy a olvidar: 'Hay que matarlo por puto'. Pensé que me desmayaba en el instante en que intenté levantarme del piso y sentí que me ahogaba tragando mi propia sangre. Pensé que me mataban. Pensé que no iba a poder contar lo que pasó".