"Estas navidades van a ser muy difíciles, día a día cuesta asimilar la situación, saber que no lo ves, que no está, que no sabemos un montón de cuestiones. Pero somos gente de fe, tenemos que seguir adelante por él, para descubrir esta historia y lo que más me urge hoy es que se investigue, que esto no le vuelva a pasar a ningún otro barco", remarca, a horas de esta primera Nochebuena y el primer Año Nuevo lejos de Hernán.