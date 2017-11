"Quiso defender a las mujeres expuestas a peligros y a marginación -dice Somaré-, no por su propia voluntad sino por necesidad, las prostitutas, las criadas. En aquellos tiempos, 'señoras' eran las casadas y solteras sólo si pertenecían a cierta clase social. Las demás, las mujeres humildes, no tenían derecho a ese estatus. Catalina quiso entonces crear una comunidad de 'señoras' al servicio de esas otras mujeres, educarlas, prepararlas para el trabajo, darles un proyecto global de vida. A esas mujeres invisibilizadas ella no sólo las mira, sino que les brinda un camino de superación".