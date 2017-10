— Claro. Santo no quiere decir inmaculado. No quiere decir un espíritu inmaculado que nunca tuvo ninguna dificultad, que nunca dijo ni hizo nada malo. Al contrario, es una persona que se ha esforzado por ir superando las preferencias o las inclinaciones o las tentaciones que haya podido tener. Quien se interese en la historia de los santos no encontrará gente limpita sin mancha alguna.