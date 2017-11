El acusado sostuvo que si no hubiera mantenido ese roce con la maestra, no estaría involucrado hoy en este escándalo. Además, apuntó contra los papás que protestaron contra la escuela y que lo acusaron. "Tuve un encontronazo con ella hace cinco días. Era obvio que me iban a acusar a mí. Si hubiera sido otro padre le echaban la culpa a él. Las inspectoras no lo podían creer. Me enteré de esto anoche cuando vi un video de padres que estaban hablando de esto. Es más un tema de los padres del colegio que quieren armar un lío de esto. Si tengo un problema voy y lo hablo en el colegio. No tengo nada que ver. No voy a meterme o a meterme con una maestra porque no me gusta algo", expresó.