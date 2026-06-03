México

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 2 de junio

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Guardar
Google icon
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 2 de junio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12043.

Número ganador: 19-05-13-16-27.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12044.

Número ganador: 25-08-20-13-28.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

El resultados de los sorteos del Chispazo. (Cuartoscuro)
El resultados de los sorteos del Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretaría de Economía responde a EEUU: buscará evitar aranceles del 10% tras investigación por trabajo forzoso

EEUU propone aranceles adicionales a 60 economías tras una investigación que concluye que dichos países no impiden la importación de bienes producidos con trabajo forzado

Secretaría de Economía responde a EEUU: buscará evitar aranceles del 10% tras investigación por trabajo forzoso

Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

El hermano del fallecido conductor afirma que tras revisar el celular de Daniel Bisogno encontró información que podría comprometer a la presentadora

Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor sucedió a las 00:19 horas, a una distancia de 77 km de Técpan y tuvo una profundidad de 13.5 km

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de junio de 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 3 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 3 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas

ENTRETENIMIENTO

“No está casada legalmente”: Javier Ceriani insinuó que la boda de Ángela Aguilar y Nodal sería nula

“No está casada legalmente”: Javier Ceriani insinuó que la boda de Ángela Aguilar y Nodal sería nula

Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

Emiliano Aguilar revela cómo Pepe apagó su sueño de cantar durante su adolescencia

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

DEPORTES

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja