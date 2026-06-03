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Centro Carter pide respetar los resultados de las elecciones presidenciales y destaca transparencia del proceso en Colombia

La organización internacional aseguró que la jornada electoral se desarrolló de manera adecuada y llamó a todos los actores políticos a respetar el proceso de escrutinio

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La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
Elecciones presidenciales Colombia 2026 - Primera vuelta - crédito @Registraduria/X

El Centro Carter hizo un llamado a respetar los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia y respaldó la transparencia del proceso electoral adelantado durante la primera vuelta.

La organización internacional destacó el trabajo realizado por las autoridades electorales y señaló que la misión de observación desplegada en el país pudo constatar que la jornada se desarrolló de manera organizada y conforme a los procedimientos establecidos.

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La declaración se produce mientras avanzan las labores de escrutinio y consolidación de los resultados oficiales, un proceso que continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes.

El organismo internacional insistió en la importancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos democráticos que rigen las elecciones en Colombia.

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Colombianos en el exterior solo pueden votar si inscribieron su cédula en el consulado antes de la fecha límite establecida para la elección presidencial - crédito @Registraduria/X
Elecciones presidenciales Colombia 2026 - Primera vuelta - crédito @Registraduria/X

El pronunciamiento también incluyó un reconocimiento al papel desempeñado por la Registraduría Nacional durante la organización de los comicios.

Según la evaluación presentada por la misión, las elecciones se desarrollaron bajo condiciones que permitieron el ejercicio del derecho al voto y garantizaron el adecuado funcionamiento de la jornada electoral.

Llamado a respetar el proceso electoral

La directora de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, manifestó que el proceso de consolidación y verificación de resultados continúa desarrollándose de manera adecuada y dentro de los procedimientos establecidos por la institucionalidad colombiana.

Por esa razón, la organización pidió a todos los actores políticos, sociales y electorales respetar el desarrollo de las etapas posteriores a la votación y mantener la confianza en los mecanismos oficiales encargados de validar los resultados.

Según explicó la misión, las comisiones responsables del escrutinio continúan adelantando las tareas de revisión y consolidación de la información electoral para determinar los resultados definitivos de la primera vuelta presidencial.

La organización recordó además que Colombia cuenta con una trayectoria democrática caracterizada por el respeto a los resultados electorales y la aceptación institucional de las decisiones adoptadas por los ciudadanos en las urnas.

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Reconocimiento a la tradición democrática colombiana

En su informe, el Centro Carter destacó que durante las últimas décadas el país ha construido una cultura política basada en el reconocimiento de los resultados electorales y en la legitimidad del voto popular.

La organización señaló que esa tradición ha contribuido al fortalecimiento de la democracia colombiana y ha permitido consolidar la confianza en las instituciones encargadas de administrar los procesos electorales.

El organismo internacional también resaltó que la aceptación de los resultados por parte de los distintos sectores políticos ha sido un elemento fundamental para preservar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad democrática.

Aunque reconoció que el escenario político actual se desarrolla en medio de una fuerte polarización, indicó que el respeto por las reglas democráticas sigue siendo un componente esencial para la convivencia política y social.

Advertencias sobre desinformación y tecnología

Además de su balance positivo sobre la jornada electoral, el Centro Carter llamó la atención sobre algunos desafíos identificados durante la campaña presidencial.

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Entre ellos mencionó la circulación de contenidos falsos o engañosos en plataformas digitales, así como el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial que podrían influir en la difusión de información durante los procesos electorales.

La organización también hizo referencia a las preocupaciones relacionadas con eventuales riesgos de financiamiento ilícito en las campañas políticas, un asunto que consideró relevante para fortalecer la transparencia electoral en el futuro.

Igualmente, señaló que el proceso electoral estuvo marcado por un contexto complejo debido a la polarización política y a las preocupaciones de seguridad derivadas de la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país.

Sin embargo, la misión destacó que durante la jornada de votación no se registraron alteraciones graves del orden público que comprometieran el desarrollo general de los comicios.

El Centro Carter concluyó que el proceso electoral colombiano continúa avanzando de manera adecuada y reiteró su llamado a respetar las instituciones encargadas de verificar los resultados oficiales. Asimismo, insistió en la importancia de preservar la confianza ciudadana en la democracia y en los mecanismos que garantizan la expresión libre de la voluntad popular.

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