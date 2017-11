"Por favor ayudame, necesito que llames a la escuela. Me cruzaron un auto y me re cagaron a palos, no sé dónde estoy". Lo dijo Cintia en un audio que envió a través de WhatsApp a una mamá del tercer grado en el que enseña. Según relató en su declaración a la Policía, del vehículo bajó uno de los dos hombres y le golpeó la cara y el abdomen. Le fisuró una costilla y le lastimó el rostro.