El jurado estuvo integrado por la empresaria Isela Costantini, ex presidente de Aerolíneas Argentinas y ex CEO de General Motors en el Cono Sur; Silvia Torres Carbonell, ex subsecretaria de Economías creativas del Gobierno de la Ciudad, fundadora y presidente de IWF (International Women's Forum Argentina); Marcelo Elizondo, director de DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales, titular de la Escuela Internacional de Negocios de la UCES y ex director ejecutivo de la Fundación Exportar; Ralph Haiek, presidente del INCAA y Decano de la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Metropolitana de Buenos Aires, y Silvia Taurozzi, directora de la Fundación Irradia, ex vicepresidente del Centro de Exportadores de Cereales y Cámara de la Industria Aceitera y ex CEO América del Sur y Oeste para Louis Dreyfus Company.