El primer auto de Martín Lousteau también fue un usado. En el año 1997 se compró un Honda Civic gris modelo '92 que le vendió en 2002 a Andrés, uno de sus mejores amigos. "Era un auto que me gustaba mucho y mi amigo maneja mal porque es muy distraído", compartió el referente de Evolución Ciudadana, que asegura que antes de entregarlo lo llevó al taller para hacerle el service y le dijo al mecánico: "Me da lástima porque lo va a chocar". El vaticinio se cumplió. Unos meses más tarde Andrés "chocó fuerte", afortunadamente no le pasó nada y la amistad continúa.