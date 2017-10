Es acá donde Juan encontró un grupo de pertenencia. Llegó hace 18 años y recién hace 4 o 5 pudo contarle a sus padres: "Me había separado, estaba triste y ya no les quería mentir más. Les dije que, aunque no se me notara, a mí me gustaban los hombres y que seguía siendo el mismo hijo que había sido 5 minutos antes, cuando no lo sabían. Contárselos era lo que necesitaba para vivir más tranquilo, sentirme libre".