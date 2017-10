Por otro lado, el estudio afirmó que "ante una situación violenta de un hombre hacia una mujer en la calle, solo el 7% de los entrevistados dijo que no haría nada. Sin embargo, piensan que el 64% de la sociedad no se metería. ¿Un simple mal entendido? No lo creemos. Ante el error de un mozo en una cuenta a favor de ellos, nuevamente el 75% declaró que le avisaría al mozo para que corrija la cuenta incluyendo lo omitido, mientras que de nuevo creen que casi 8 de cada 10 personas no dirían nada".