Depresión Tropical Dos-E avanza hacia Guerrero y provoca cierre de puertos en el Pacífico

Las autoridades federales y estatales reforzaron las acciones preventivas ante el avance de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que se desplaza frente a las costas del Pacífico y que podría intensificarse a tormenta tropical durante las próximas horas antes de ingresar a territorio nacional por Guerrero.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se localiza cerca de las costas guerrerenses y mantiene condiciones favorables para fortalecerse.
Los pronósticos indican que tocaría tierra entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes 8 de junio, generando lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varias entidades del país.
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Cierre de puertos en Acapulco, Zihuatanejo y Huatulco por condiciones marítimas
Como una de las principales medidas de prevención, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de puertos para embarcaciones menores en distintos puntos del litoral del Pacífico.
Los cierres se aplican en:
- Acapulco, Guerrero
- Zihuatanejo, Guerrero
- Bahías de Huatulco, Oaxaca
La decisión busca evitar riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones ribereñas ante el incremento del oleaje y las rachas de viento previstas para las próximas horas.
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Las autoridades marítimas exhortaron a la población a mantenerse informada y evitar actividades recreativas o de navegación mientras prevalezcan las condiciones adversas.
Suspenden clases en seis regiones de Guerrero ante posible impacto
Ante el pronóstico de lluvias torrenciales y posibles afectaciones, la Secretaría de Educación Guerrero anunció la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio en escuelas públicas y privadas, en ambos turnos.
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La medida aplicará en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Montaña y Sierra, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.
La suspensión fue determinada tras las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.
Lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado: los riesgos previstos
Aunque el sistema no alcanzaría una intensidad extrema por sus vientos, especialistas advierten que la principal amenaza serán las precipitaciones acumuladas, capaces de provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.
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Entre los efectos esperados destacan:
- Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas de Guerrero
- Lluvias intensas en Oaxaca y Michoacán
- Precipitaciones muy fuertes en Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos
- Rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en algunas zonas costeras
- Oleaje de entre tres y cinco metros en costas de Guerrero y Oaxaca
Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían generar afectaciones tanto en áreas costeras como en regiones montañosas.
Refugios temporales y operativo preventivo ante la posible tormenta Boris
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantienen operativos de vigilancia y coordinación en Guerrero y Oaxaca, además del despliegue de personal especializado para monitorear las zonas de mayor riesgo.
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Como parte de la estrategia preventiva, se encuentran disponibles 1,607 refugios temporales en distintos estados del Pacífico mexicano, los cuales podrán habilitarse en caso de ser necesario para atender a la población.
Asimismo, las autoridades recomendaron evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse alejados de ríos y arroyos, extremar precauciones en carreteras y atender únicamente la información oficial.
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Los pronósticos indican que los efectos de la Depresión Tropical Dos-E podrían prolongarse hasta el martes 9 de junio.
De fortalecerse como se prevé, el sistema evolucionaría a la tormenta tropical Boris antes de impactar las costas de Guerrero, entidad donde se concentra la mayor preocupación por el riesgo de lluvias extraordinarias y posibles afectaciones.
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