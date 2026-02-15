Fitness

Liam Neeson y su secreto para seguir en forma a los 73 años

La inspiración de un actor que prioriza la constancia y adapta cada entrenamiento a su propio ritmo y energía

Durante más de cuatro décadas, Liam Neeson se ha consolidado como uno de los referentes del cine de acción, interpretando personajes que exigen un nivel físico notable. A sus 73 años, el actor irlandés continúa sorprendiendo por su capacidad para asumir retos físicos exigentes y por mantener una rutina de entrenamiento de cinco días por semana.

Según publicó Men’s Health, el intérprete de Taken prioriza la constancia y la adaptación a las necesidades de cada proyecto, una estrategia que le permite conservar la agilidad y fortaleza necesarias para los papeles que requieren escenas de combate o acrobacias.

La flexibilidad y la regularidad forman la base del enfoque de Neeson. La publicación señala que, lejos de buscar rutinas extremas, el actor opta por entrenamientos cortos pero consistentes, ajustando la intensidad y duración según su energía y sus compromisos profesionales.

Esta disciplina le ha permitido mantenerse activo y preparado para filmaciones que exigen un rendimiento físico superior, incluso en etapas avanzadas de la vida.

Una rutina sin excesos ni rigidez

El método se caracteriza por descartar la rigidez y los horarios estrictos. El actor adapta su agenda de ejercicios a sus obligaciones diarias y a las necesidades específicas de cada producción.

Men’s Health revela que, durante el rodaje de The Commuter, el artista comenzaba su día a las 5:15 a.m., dedicando 45 minutos al gimnasio antes de iniciar los ensayos de escenas de lucha. Esta combinación de entrenamiento físico y práctica de coreografías de combate le ha permitido afrontar los desafíos físicos de sus personajes, manteniendo siempre un nivel de preparación óptimo.

“No me obsesiono con horarios fijos ni con rutinas demasiado estrictas”, reconoció Neeson. El actor prefiere mantener la motivación y la energía ajustando el tiempo de cada sesión a su estado diario, oscilando entre entrenamientos de 15 minutos hasta una hora completa. Esta adaptabilidad constituye una de las claves que explica su vigencia en el género de acción.

Ejercicios funcionales y enfoque integral

La rutina semanal incluye sesiones cortas en el gimnasio, ejercicios de boxeo, caminatas rápidas y ensayos de peleas. El actor reserva aproximadamente cinco días a la semana para su entrenamiento. El objetivo principal es mantener la movilidad, la fuerza y la resistencia, sin caer en la monotonía ni en la sobrecarga muscular.

El equilibrio entre ejercicios funcionales y actividades cardiovasculares resulta crucial en este esquema. La revista señala que prioriza el movimiento regular, el trabajo de agilidad y la preparación específica para las escenas de acción. Esta metodología le permite preservar la capacidad de realizar acrobacias y coreografías complejas, sin asumir los riesgos de lesiones que podrían derivar de rutinas más demandantes.

Disciplina y adaptación a lo largo de los años

A lo largo de su carrera, ha evitado los excesos asociados a rutinas de alto impacto o dietas restrictivas. El actor apuesta por la constancia, la moderación y la escucha activa de su propio cuerpo.

Esta filosofía le ha permitido prolongar su vida profesional y seguir vigente en el cine de acción, un género que suele exigir niveles de rendimiento físico poco habituales para intérpretes de su edad.

El compromiso con su bienestar físico se refleja en su capacidad para adaptarse a nuevas exigencias sin perder la motivación. “Entreno casi todos los días que puedo, pero siempre escucho lo que mi cuerpo necesita”, afirmó. Esta mentalidad le ayuda a evitar lesiones y a mantener un estado físico estable, compatible con las demandas de la industria.

Preparación para cada nuevo desafío

Su preparación física no se limita a los periodos de rodaje. El actor mantiene una base de entrenamiento durante todo el año para facilitar la transición a rutinas más intensas cuando asume un nuevo proyecto. La clave de su longevidad profesional radica en la anticipación y en la capacidad de ajustar sus métodos a cada etapa de la vida.

El impacto de estas estrategias no solo se refleja en la pantalla. Según la revista, el actor logra sostener la energía y la vitalidad necesarias para afrontar calendarios de filmación extensos y exigentes.

De este modo, Neeson se posiciona como un ejemplo de longevidad en el cine de acción, demostrando que la adaptación y la constancia pueden ser más efectivas que la búsqueda de resultados extremos.

