La trayectoria de Liam Neeson y su trágica historia de amor con Natasha Richardson

El romance entre Liam Neeson y Natasha Richardson es recordado como una de las historias más apasionadas y conmovedoras de Hollywood.

Liam Neeson es una de las personalidades más respetadas de la industria del entretenimiento internacional. Reconocido por su extensa filmografía, el actor irlandés dejó una marca indeleble tanto en el cine como en el teatro. Sin embargo, su historia personal está atravesada por el amor y la tragedia, especialmente por el vínculo que lo unió durante 15 años a la actriz Natasha Richardson.

Quién es Liam Neeson y cómo es su trayectoria en el cine

Nacido en Irlanda del Norte, Liam Neeson cultivó su vocación actoral en producciones locales antes de hacerse un lugar propio en el circuito británico y, más adelante, en la escena de Broadway. Su salto internacional llegó con “La lista de Schindler” (1993), donde, bajo la dirección de Steven Spielberg, interpretó al empresario Oskar Schindler.

Según informó People, esa actuación le valió una nominación al Oscar y lo consagró ante el gran público. Poco antes, ya se había destacado en teatro, como en la reposición de “Anna Christie”, un trabajo fundamental en su vida.

Liam Neeson, actor irlandés, es reconocido por su versatilidad y una carrera marcada por el éxito en cine y teatro (REUTERS/Isabel Infantes)

A lo largo de su carrera, Neeson demostró una versatilidad notable. Participó en dramas como “Nell”, en comedias románticas como “Love Actually” y, ya en la madurez, se reinventó como referente del cine de acción con la serie “Taken”. Su ética laboral fue destacada en varias oportunidades; luego de una tragedia personal, protagonizó casi 40 películas en una década.

“Simplemente no me hundo demasiado... Y no quería, sobre todo por mis hijos, que pareciera que me hundo en la tristeza o la depresión”, contó el actor en diálogo con Anderson Cooper para 60 Minutes. Además de sus numerosos personajes en cine, recibió nominaciones y premios importantes tanto en películas como en teatro, consolidando una trayectoria diversa, sólida y aclamada.

Cómo fue la historia de amor de Liam Neeson y Natasha Richardson

El romance entre Liam Neeson y Natasha Richardson es recordado como una de las historias más apasionadas y conmovedoras de Hollywood. Se conocieron en 1992 sobre el escenario de Broadway, durante la obra “Anna Christie”. En aquel momento, Richardson aún estaba casada -y así lo relató años más tarde- pero la química entre ambos fue inmediata y evidente para quienes los rodeaban. “Obviamente me enamoré perdidamente de él”, confesó la actriz tiempo después en declaraciones a New York Daily News

Richardson y Neeson se conocieron en Broadway, se casaron en 1994 y tuvieron dos hijos juntos (REUTERS/Jeff Christensen)

Tras la separación de Richardson, la pareja no tardó en hacer pública su relación, debutando en la alfombra roja de los premios Tony en 1993. Un año después, sellaron su unión en una ceremonia íntima en su casa de campo de Nueva York, con la presencia de amigos cercanos y figuras del entorno artístico.

Durante la fiesta, Richardson sorprendió a Neeson cantándole “Crazy Love” de Van Morrison, un gesto emotivo que el propio actor recordó años más tarde en SiriusXM. Juntos tuvieron dos hijos, Michéal y Daniel, y compartieron proyectos profesionales, como la película “Nell”.

El destino de la pareja dio un giro dramático en marzo de 2009 durante unas vacaciones en Canadá. Richardson sufrió un golpe en la cabeza mientras esquiaba, accidente que derivó en una lesión cerebral fatal. Su esposo, que se encontraba trabajando en Toronto, viajó de inmediato al hospital, donde presenció los últimos momentos de su esposa.

La muerte de Natasha Richardson en 2009 dejó una huella profunda en la vida personal y profesional de Liam Neeson (REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES))

En diálogo con Anderson Cooper en 60 Minutes, Neeson relató: “Fui a su habitación y le dije que la amaba. Le dije ‘amor, no vas a volver de esto. Te golpeaste la cabeza. No sé si puedes escucharme, pero eso es lo que pasó’”. Richardson falleció dos días después, con solo 45 años.

Las palabras del actor reflejan el dolor inconmensurable de esa pérdida: “El dolor es como... te golpea. Es como una ola. Sientes una profunda inestabilidad. Y luego pasa y se vuelve menos frecuente, pero todavía lo siento a veces”.

Richardson era donante de órganos, y así ayudó a salvar vidas tras su muerte, hecho que Neeson considera un motivo de orgullo para honrar su memoria. En entrevistas posteriores, el actor admitió seguir hablando con ella a diario en su tumba y dedicar sus energías al trabajo y el cuidado de sus hijos para superar la ausencia, según contó a People e Inquirer.net.

Qué se sabe sobre la relación entre Liam Neeson y Pamela Anderson

Luego de años marcados por el duelo, la vida personal de Neeson volvió a atraer la atención mediática en 2024, cuando fue vinculado sentimentalmente a Pamela Anderson. Los rumores surgieron tras la avant premiere de “¿Y dónde está el policía?” (The Naked Gun) en Londres, evento en el que ambos se mostraron juntos y cercanos.

Según reveló una fuente a People, la relación entre ambos actores comenzó en el set de rodaje y rápidamente se fortaleció fuera de cámara: “Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro”.

El romance entre Neeson y Anderson sorprendió al público, ya que el actor había declarado no tener planes de volver a formar pareja (REUTERS/Isabel Infantes)

Esta noticia resultó sorpresiva para el público, ya que Neeson había manifestado en una entrevista reciente concedida a People no tener planes de volver a formar pareja: “No, en una palabra. Ya lo superé”. Sin embargo, el propio ambiente de rodaje y la complicidad reflejada entre ambos en la alfombra roja dieron nueva forma a este presente sentimental del actor irlandés.

Pamela Anderson, de 58 años, y Neeson, de 73, comparten protagonismo en la película que se estrenó este 31 de julio, despertando expectativa tanto por el regreso de la saga como por esta inesperada conexión personal.