En el artículo "Why choosing the right workout could fine-tune your brain" ("Por qué escoger el ejercicio ideal podría tonificar tu cerebro") publicado hace unos años en la revista especializada New Scientist se señalan también otros estudios también sugieren que una rutina de entrenamiento intenso puede aumentar el factor neurotrópico derivado del cerebro (BDNF por sus siglas en inglés), un tipo de proteína que ayuda en el proceso de hacer decisiones y en el aprendizaje de alto nivel.