…and if you were wondering what 15,000 miles looks like: #goingthedistance #15000 #howlong #newmexico #longwayround www.goingthedistancerun.com #running #run #runner #runnersofinstagram #runchat #runultra #ultra #ultrarunner #ultrarunning #USA #transAmerica #instarunners #fitness #getoutdoors #road #WWF #peacedirect #Nike #goingthedistance #keepgoing #Forrest #Gump #forrestgump

A post shared by goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run) on Mar 7, 2018 at 9:05am PST