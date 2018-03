Le gustaba correr, pero no tenía experiencia para las pruebas de larga distancia. No obstante, el joven británico Robert Garside, estudiante de psicología en la Universidad Royal Holloway de Londres y oriundo de la localidad de Stockport, Inglaterra, se lanzó a la travesía el 7 de diciembre de 1996. Ese día se comenzó a gestar la increíble proeza de "The Runningman", tal como él mismo se apodó.