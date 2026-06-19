La película “El Diablo Viste a la Moda” supera los 1.000 millones de dólares y hace historia en la taquilla mundial

La franquicia El Diablo Viste a la Moda superó los 1.000 millones de dólares en recaudación global con el impulso de su segunda película. (20th Century Studios)

La franquicia cinematográfica El Diablo Viste a la Moda alcanzó esta semana los 1.000 millones de dólares en recaudación global, según reportes de agencias internacionales y fuentes oficiales de la industria. El hito se registró tras el desempeño comercial de la segunda entrega, que sumó 676 millones de dólares a nivel mundial en sus primeras siete semanas de exhibición. El fenómeno involucra directamente a los estudios Walt Disney Studios Motion Pictures y 20th Century Studios, responsables de la producción y distribución, y tiene impacto en la industria del entretenimiento global por el volumen de audiencia registrado y el récord de recaudación.

Según información publicada de Deadline, la suma de la taquilla internacional de la secuela y los 326,5 millones de dólares obtenidos por la película original, estrenada en 2006, permitió que la franquicia superara la marca de los 1.000 millones de dólares. La cifra fue confirmada por medios internacionales como ABC News, que citaron datos oficiales de la industria. El estreno de la segunda parte el 1 de mayo de 2026, impulsado por Disney, generó un debut global de 233 millones de dólares y 76,7 millones de dólares en el mercado estadounidense, estableciendo un nuevo récord para la saga.

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La primera película, dirigida por David Frankel y basada en la novela de Lauren Weisberger, logró éxito de taquilla y repercusión crítica tras su lanzamiento hace dos décadas. La segunda entrega repite el elenco original, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt, y presenta continuidad argumental bajo la dirección de Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna. La decisión de Disney de no estrenar un título de Marvel durante la temporada alta y apostar por esta franquicia supuso un cambio relevante en la estrategia de programación de superproducciones, según análisis de medios internacionales.

¿Cuánto ha recaudado El Diablo Viste a la Moda 2 en su estreno internacional?

De acuerdo con datos de Deadline, El Diablo Viste a la Moda 2 sumó 676 millones de dólares a nivel global en sus primeras siete semanas en cartelera, con 217,9 millones de dólares provenientes de Estados Unidos. Según ABC News, el estreno mundial registró 233 millones de dólares, de los cuales 76,7 millones correspondieron al mercado doméstico, marcando el mayor debut de la franquicia. La película superó en solo nueve días la recaudación total obtenida por la primera cinta en territorio estadounidense, que fue de 124,7 millones de dólares.

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La suma de las dos películas sitúa a la franquicia por encima de los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial. La secuela ocupa el cuarto lugar entre los estrenos globales de la Motion Picture Association (MPA) en 2026 y también el cuarto puesto en la taquilla doméstica del año, de acuerdo con cifras del sector.

El Diablo Viste a la Moda 2 recaudó 676 millones de dólares en siete semanas y marcó el mayor debut de la saga con 233 millones a nivel mundial. (Macall Polay/20th Century Studios vía AP)

¿En qué países El Diablo Viste a la Moda 2 tuvo mayor éxito en taquilla?

El desempeño internacional de El Diablo Viste a la Moda 2 contribuyó de manera significativa al total de la franquicia. Los mercados que registraron mayores ingresos fueron los siguientes:

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Reino Unido : 45,8 millones de dólares

Italia : 37,3 millones de dólares (película extranjera más vista en el país)

Alemania : 33,2 millones de dólares

Brasil : 33,2 millones de dólares

Japón : 31,9 millones de dólares

Australia : 29,5 millones de dólares (segunda película extranjera más vista en 2026)

México : 29,4 millones de dólares

Francia : 26,9 millones de dólares

China : 15,3 millones de dólares

España: 12,8 millones de dólares

La recaudación internacional total de la secuela asciende a 458,1 millones de dólares, lo que la posiciona como el tercer mayor lanzamiento internacional de la MPA en el año.

¿Qué factores explican el éxito de El Diablo Viste a la Moda 2 en la taquilla mundial?

Varios factores explican el desempeño comercial de la secuela. La decisión de Disney de estrenar la película fuera del calendario habitual de superproducciones permitió aprovechar un contexto con menos competencia directa. El regreso del elenco original, la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna también fueron mencionados como elementos clave para atraer tanto a seguidores de la película original como a nuevas audiencias.

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El componente nostálgico, el posicionamiento de la franquicia en el género de comedia dramática y la conexión con el mundo de la moda contribuyeron a su atractivo. La estrategia de marketing implementada por Disney y 20th Century Studios priorizó mercados donde la primera película obtuvo buen rendimiento, optimizando el alcance internacional.

La secuela superó en nueve días la recaudación total de la primera película en Estados Unidos, donde la cinta de 2006 había obtenido 124,7 millones de dólares. (Macall Polay/ 20th Century Studios via AP)

¿Qué impacto tiene este récord para Disney y 20th Century Studios?

Según análisis de ABC News, el logro de El Diablo Viste a la Moda representa un caso destacado de éxito para una franquicia ajena a los géneros tradicionales de acción o superhéroes. Disney y 20th Century Studios suman así una saga multimillonaria a su catálogo de producciones exitosas, reforzando su posición en la industria global del entretenimiento. El resultado confirma la estrategia de los grandes estudios de revitalizar títulos con potencial de retorno financiero, aprovechando tanto la base de seguidores como el interés de nuevas generaciones.

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El desempeño de la película influye en la planificación de estrenos y en la evaluación de proyectos similares dentro del sector. El éxito en taquilla de la secuela podría modificar la agenda de lanzamientos futuros y el tipo de proyectos aprobados por los estudios en los próximos años.

¿Qué diferencias existen entre la primera y la segunda película de El Diablo Viste a la Moda?

La primera película de El Diablo Viste a la Moda, estrenada en 2006, fue dirigida por David Frankel y basada en la novela de Lauren Weisberger. El elenco estuvo encabezado por Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes repitieron sus papeles en la segunda entrega. La secuela, lanzada en 2026, mantuvo la continuidad narrativa y artística, con la dirección de Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna.

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Según datos aportados, la segunda parte superó ampliamente la recaudación original en sus primeras semanas. Mientras la primera cinta acumuló 326,5 millones de dólares a nivel global, la secuela alcanzó 676 millones de dólares en menos de dos meses, impulsada por una estrategia de estreno global y la recuperación de personajes emblemáticos.

El regreso de Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt reforzó la continuidad de El Diablo Viste a la Moda 2 junto a David Frankel y Aline Brosh McKenna. (Créditos: 20th Century Studios)

¿Existen declaraciones oficiales sobre el futuro de El Diablo Viste a la Moda?

Hasta el momento, ni Disney ni 20th Century Studios han confirmado planes para nuevas entregas de la saga o proyectos derivados. Fuentes consultadas por ABC News indicaron que el éxito financiero podría abrir la puerta a futuras producciones, aunque no existen anuncios oficiales en curso.

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El impacto económico para los estudios, el elenco y el equipo de producción refuerza la vigencia del proyecto y su atractivo para el mercado internacional. La capacidad de la franquicia para conectar con audiencias diversas y obtener resultados sólidos en taquilla la posiciona como referente en el género, según las conclusiones de los medios especializados.

¿Qué se espera para la industria tras este récord de El Diablo Viste a la Moda?

El logro alcanzado por El Diablo Viste a la Moda supone un precedente relevante para la industria cinematográfica. Según ABC News, el caso podría influir en la selección y desarrollo de futuras franquicias, así como en la estrategia de programación de los grandes estudios. El éxito de una saga centrada en la comedia dramática y la moda, frente a los tradicionales títulos de acción y superhéroes, amplía el espectro de géneros considerados rentables por la industria.

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Para el público, el resultado implica la disponibilidad de propuestas diversas en la oferta cinematográfica internacional. Para los estudios, la experiencia refuerza la viabilidad de proyectos con alto potencial de retorno basados en propiedades intelectuales previas.