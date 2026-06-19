Cuáles son los mejores descuentos y promociones que ofrecen los bancos para los regalos del Día del Padre

Diversos bancos ofrecen cuotas sin interés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con motivo del Día del Padre, que tendrá lugar este domingo 21 de junio, los principales bancos del país activaron campañas de descuentos y beneficios exclusivos en distintos comercios. Las propuestas incluyen ahorros, reintegros y cuotas sin interés en rubros como indumentaria, tecnología, deportes, perfumería y supermercados, y buscan ofrecer alternativas convenientes para quienes deseen aprovechar la fecha y realizar compras con tarjetas emitidas por las entidades.

El Banco Nación lanzó una serie de promociones para el Día del Padre a través de BNA+ MODO, con beneficios para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en comercios de indumentaria, librerías, perfumerías, tecnología y viajes, entre otros rubros. Del 16 al 21 de junio, en shoppings y comercios adheridos, se aplican descuentos de hasta 35% y hasta 9 cuotas sin interés.

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El rubro indumentaria y perfumerías contempla un tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas, mientras que en librerías el tope es de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés. Quienes paguen con tarjetas Mastercard suman un 5% de descuento adicional sin tope, y aquellos con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard, acceden a otro 5% extra con un tope de $30.000 por compra.

Finalmente, el 19 y 20 de junio, los clientes con tarjetas Signature, Black y Platinum tendrán un 10% de descuento en gastronomía, con un tope de $10.000 por cliente. Es importante mencionar que todas las promociones aplican exclusivamente a través de BNA+ MODO escaneando el QR, y seleccionando las tarjetas de crédito.

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Hasta el 21 de junio, con Banco Nación, se aplican descuentos de hasta 35% y hasta 9 cuotas sin interés en comercios y shoppings adheridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Provincia anunció promociones especiales para el Día del Padre: este viernes 19 y sábado 20 de junio, ofrece 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco en comercios adheridos. No hay tope de reintegro.

Quienes tengan los paquetes Logros o Evolución acceden a 30% de ahorro, también con 4 cuotas sin interés. Además, los clientes que paguen con Mastercard en los shoppings Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory los viernes 12 y 19, y los sábados 13 y 20 de junio, recibirán una mochila de regalo por consumos iguales o superiores a $100.000 en el día, acreditando los tickets en los stands del shopping.

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Durante junio y julio, todos los miércoles, Banco Provincia ofrece 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en Open Sport, Trip y otras marcas de indumentaria, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

El Banco Supervielle tiene una serie de promociones exclusivas para la fecha, con planes de financiación en comercios adheridos de todo el país. Entre el 13 y el 21 de junio, los clientes podrán acceder a beneficios especiales que incluyen hasta 9 cuotas sin interés en tiendas seleccionadas de diferentes rubros. Incluye tiendas como Adidas, Bowen, Equus, Lázaro y Macowens.

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El Banco Galicia anunció promociones para los días 20 y 21 de junio en indumentaria, deportes y perfumerías, válidas con tarjeta de débito y tarjetas de crédito Visa, Amex y Mastercard del banco. Según la información oficial, en indumentaria, marcas como Rochas, Equus, VANS, Devré, Rever Pass, Grimoldi, Levis, The North Face y otras ofrecen 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Galicia, y 25% de ahorro más hasta 12 cuotas sin interés para clientes Galicia Éminent.

En el rubro deportivo, marcas como Dexter, Moov, Stock Center, Nike (exclusivo Mastercard), Adidas, Kappa, Columbia, Puma, Montagne y más, otorgan 20% de descuento con tope de $30.000 y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Galicia, y 25% con tope de $50.000 y hasta 12 cuotas sin interés para Galicia Éminent.

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En perfumerías, la promoción incluye 10% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés (tope $30.000) para Galicia y 15% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés (tope $50.000) para Galicia Éminent, en locales como Julieriaque, Rouge, Parfumerie, MAC y Get The Look.

El Banco Galicia anunció promociones para los días 20 y 21 de junio en indumentaria, deportes y perfumerías, válidas con tarjeta de débito y tarjetas de crédito Visa, Amex y Mastercard del banco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz lanzaron, hasta el 21 de junio, descuentos especiales para clientes de Cuenta Simple, Plus, Preferencial, Excellence, Emprendedores y Emprendedores Plus. Según comunicaron las entidades, se ofrece 30% de ahorro en indumentaria, deportes y otros rubros, con un tope de $30.000. Además, hay 10% de ahorro en librerías, perfumerías, joyerías y otros comercios, sin tope de reintegro. Las compras pueden realizarse en 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito de los cuatro bancos mencionados.

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Por su parte, Santander ofrece este viernes 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés en las tiendas Tiqueta Negra y Gola, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas del banco. En ShopGallery, la promoción estará vigente del viernes 19 al viernes 26 de junio, con 10% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas Santander VISA, también sin límite de reintegro.

Para quienes compren en Adidas, Sporting, Sportsman, Woker y Just For Sport este viernes se ofrece 30% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $30.000, utilizando tarjetas Santander VISA.

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En el caso de BBVA, la propuesta es de un 30% de reintegro SIN TOPE + 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de los mejores Shoppings del país; también 30% de descuento sin tope de reintegro en las marcas Nike - Puma - Topper - Columbia - Dash - Grid - 7Sports - JJ Deportes - Chelsea - Lacoste - Levis - Equus - Devre; y 20% off sin tope más 6 cuotas sin interés en otras como Open Sports - Moov - Dexter y Billabong. En perfumería, hay 15% de reintegro SIN TOPE + 6 cuotas sin interés en Perfumerie, Juleriaque y Rouge.

Entre el jueves 18 y el domingo 21 de junio, Naranja X ofrece un 25% de descuento en indumentaria general pagando con tarjeta de crédito y Plan Z, con un tope de reintegro de $20.000 que se acredita en el resumen de cuenta. En indumentaria deportiva, durante las mismas fechas, el beneficio es un 15% de descuento con tarjeta de crédito y 6 cuotas sin interés, también con un tope de reintegro de $20.000.

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En el rubro perfumería, se otorga un 10% de descuento con tarjeta de crédito y Plan Z, con un tope de reintegro de $20.000. Además, en locales como Juleriaque y La Parfumerie, se puede abonar en 10 cuotas sin interés, sumando al 10% de descuento. Por último, en electrodomésticos, del lunes 15 al domingo 21 de junio, la promoción permite pagar en 14 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

El banco Credicoop anunció promociones para este viernes 19 de junio, con hasta 40% de ahorro y 9 cuotas sin interés en más de 3.500 comercios de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco del Sol, perteneciente al Grupo Sancor Seguros, lanzó beneficios también para quienes utilicen su tarjeta de crédito. La entidad informó que, entre el 15 y el 21 de junio, se habilitaron opciones de financiación y reintegros en los rubros de indumentaria, perfumería y tecnología.

En indumentaria, Devré y Macowens ofrecen 25% de reintegro (hasta $20.000) y hasta 12 cuotas sin interés, mientras que Lázaro permite financiar hasta en 9 cuotas sin interés y el Grupo Sporting (incluye Sporting, Adidas y Sportsman) hasta en 12 cuotas. En perfumería, Pigmento brinda hasta 15 cuotas sin interés; Las Margaritas, hasta 12; y Rouge Beauté y Beauty24, entre 9 y 24 cuotas. En tecnología, On City, Samsung y JBL ofrecen hasta 24 cuotas sin interés.

Además de todas estas promociones, el shopping Galerías Pacífico informó que los lunes y martes estará vigente “Bonus Pacífico”, que implica que por la presentación de una factura de $250.000 o más la empresa obsequia una orden de compra por $50.000. “En Galerías Pacífico, tu aguinaldo rinde más”, dice el slogan.