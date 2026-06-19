Ravier, nuevo vocero presidencial: las claves de un giro en las formas y el fondo de la comunicación del Gobierno

El presidente Javier Milei decidió esta mañana separar dos funciones que Manuel Adorni había retenido, tras su ascenso a fines del año pasado. Seguirá como jefe de Gabinete, con todo el peso político que eso implica en un momento complejo por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio. Pero dejará de ser la voz oficial del Ejecutivo. Ese rol pasará a manos de Adrián Ravier, economista de formación austriaca, docente universitario, investigador, ex director académico de la Fundación Faro y figura de la red liberal histórica que acompaña al líder libertario desde antes de que entrara en la política.

El movimiento -decidido de manera personal y sin intervenciones ajenas- implica, en los hechos, un achicamiento concreto de las atribuciones de Adorni. Hasta hoy controlaba la agenda de comunicación del Gobierno en dos dimensiones simultáneas: la institucional, desde la Jefatura de Gabinete, y la pública, como cara visible ante los medios. Con la llegada de Ravier, esa segunda dimensión le es recortada. El nuevo esquema distribuye funciones que antes estaban concentradas en una sola figura.

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La situación que rodeaba a Adorni había generado un problema de fondo para la comunicación oficial. El jefe de Gabinete era, al mismo tiempo, el funcionario más expuesto públicamente y complicado judicialmente. Esa combinación produjo un efecto de inevitable inmovilismo: cada vez que Adorni salía a explicar al Gobierno o al Presidente, la conversación inevitablemente derivaba hacia sus propias investigaciones. La agenda que el Ejecutivo quería instalar quedaba desplazada por la que los medios y la oposición imponían. Separar las funciones es la respuesta que encontró Milei para sacar a la comunicación oficial de ese atolladero: Adorni sigue conduciendo la Jefatura de Gabinete, pero ya no será el que deba pararse frente a las cámaras a defender a un Gobierno mientras su propio nombre genera preguntas que nadie en el Ejecutivo quiere responder. Javier Lanari, designado secretario de Comunicación y Prensa en diciembre de 2025 bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, continúa en su cargo.

Adrián Ravier y Milei

El contraste entre Adorni y Ravier no podría ser más marcado, y esa parece ser la idea de fondo. Adorni construyó su perfil sobre la confrontación, los cruces abiertos con la oposición y los periodistas y una gestualidad televisiva que, en sus mejores momentos, funcionó como escudo comunicacional del Presidente. Ravier es, según describen quienes lo conocen de cerca, un hombre que no va al choque, no confronta y tiene formas conciliadoras.

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En los ámbitos donde se desempeñó hasta ahora, era otro quien ponía la cara ante los medios, precisamente porque él no tenía ni la experiencia ni la vocación para hacerlo. Su terreno era el aula, los papers y los libros. Hasta que fue elegido por el propio presidente para encabezar la boleta de La Libertad Avanza en La Pampa, en las elecciones de octubre pasado.

El académico y su vínculo con Milei

Adrián Osvaldo Ravier nació en Buenos Aires en 1978 y vive en La Pampa desde hace dieciséis años. Se doctoró en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2009, bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto, el economista español que es uno de los referentes globales de la Escuela Austriaca. Hizo su maestría en ESEADE y se licenció en la UBA. Dio clases en UCEMA, ESEADE, UBA, USAL, UCA y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, una de las instituciones más influyentes del liberalismo latinoamericano. Fue premiado por el Ludwig von Mises Institute, el Institute for Humane Studies y la Mont Pelerin Society. Su perfil ideológico es el del liberalismo clásico más ortodoxo, sin matices ni concesiones.

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Antes de ingresar a la política agonal, fue director académico de la Fundación Faro, la institución que dirige Agustín Laje y que se consolidó como uno de los principales centros de formación y difusión del pensamiento liberal en Argentina. Allí compartió espacio con Laje y con Axel Kaiser, subdirector académico, y condujo la propuesta educativa de la fundación en materia de economía, políticas públicas y filosofía política. Cuando Milei lo eligió para encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por La Pampa, Ravier dejó ese cargo para evitar que su candidatura contaminara a la institución, según pudo saber Infobae.

El flamante vocero renunciará a su banca de diputado y en su lugar asumirá Marcelo Matzkin, un dirigente del riñón de Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que venía señalando la necesidad de recuperar la iniciativa y la comunicación del gobierno, atenazada por la situación de Adorni.

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“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Adrián Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados que estamos logrando juntos día a día”, escribió Bullrich en X.

Ravier y Marcelo Matzkin, su reemplazante, un bullrichista

El vínculo de Ravier con Milei viene de antes de que el Presidente fuera político. Un editor los acercó hace más de una década para escribir un libro juntos, porque sus posiciones dentro de la Escuela Austriaca eran prácticamente idénticas. Ese proyecto no prosperó entonces, pero terminó concretándose. El libro se llama “La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek” y es, en cierto modo, el documento más preciso de la alineación intelectual entre ambos. La cercanía ideológica se convirtió en confianza personal, y esa confianza personal es la que explica la designación de esta mañana.

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El mapa de poder interno

La decisión es de Milei. Pero la designación no es neutral en términos de la interna oficialista. Según pudo confirmar Infobae, Ravier es considerado parte de la red liberal histórica que acompaña al Presidente desde antes de que entrara en política, un universo que tiene buena sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo y, en segundo término, con el sector que conduce Karina Milei, que además de secretaria general de la Presidencia es presidenta nacional de LLA. Los cuadros con perfil ideológico claro y trayectoria genuina en las ideas liberales tienden a gravitar en el entorno más cercano al presidente, sin intermediarios. Ravier encaja en ese molde.

Al mismo tiempo, fuentes con acceso a la discusión interna aclararon a Infobae que no se trata de una designación facciosa. Ravier es, ante todo, amigo personal del Presidente, y eso lo ubica en una categoría que está por encima de cualquier disputa interna. La designación la hace Milei, insistieron en la Casa Rosada.

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Lo que sí es claro es que el movimiento no responde tan directamente al sector de Karina Milei. De hecho, fuentes que tuvieron participación en el diseño de las listas para las elecciones de octubre recuerdan que el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia hubiera preferido otro perfil para La Pampa. Pero Ravier llegó a la escena política por otro carril, con una trayectoria que lo separa de los cuadros que Karina construyó dentro de La Libertad Avanza.

“Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, fue la bienvenida que publicó el estratega presidencial Santiago Caputo, poco después del anuncio.

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Según pudo saber Infobae, Ravier tiene ambiciones políticas en esa provincia, donde fue candidato a diputado y donde conserva una base de construcción propia, con la Gobernación como horizonte. Ese escenario también forma parte del cálculo detrás de su designación.

El giro comunicacional

Manuel Adorni, el día que expuso en Diputados. Detrás, Lilia Lemoine

Ravier llega para hacer algo distinto. No confronta. No tiene vocación ni el estilo para asumir una batalla cotidiana con el periodismo y la oposición política. Su formación es la del académico que expone ideas, argumenta con precisión y busca el consenso intelectual antes que el impacto mediático. Eso tiene una ventaja evidente en el contexto actual: baja la temperatura y permite que la comunicación oficial recupere iniciativa, sin que el mensajero se convierta en el mensaje.

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Pero también tiene un riesgo. La vocería presidencial en un gobierno de alta conflictividad política es un rol que exige reflejos, experiencia en situaciones de presión y capacidad para manejar entrevistas de alto voltaje. En eso, según reconocen quienes lo conocen, Ravier llega con poco entrenamiento. En los espacios donde se desempeñó hasta ahora, era otro quien enfrentaba las preguntas incómodas. Ahora le tocará a él.

Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y amigo de Ravier, dio una visión que explica la decisión y el contexto: “Los liberales que comprendemos al detalle el proyecto político y econónomico del Presidente estamos exultantes con el nombramiento. Con la llegada al poder de Milei aparecieron muchos liberales de última hora. En cambio, Ravier es uno de los que estuvo de toda la vida; un académico que comprendió la necesidad imperiosa del compromiso político, sin dejar de lado las convicciones que impartió toda la vida desde la academia. Ravier expresa lo mejor y lo más sano de La Libertad Avanza”.

El desafío que tiene por delante no es menor. Será la voz de un gobierno que todavía genera controversias profundas, en un año electoral en que cada declaración pública tiene peso político. Su capital es la confianza irrestricta de Milei y una coherencia ideológica que pocos en el Gobierno pueden exhibir con tanta trayectoria. Lo que deberá construir es todo lo demás.