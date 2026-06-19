Quién es y cómo piensa Adrián Ravier, el economista que eligió Milei para ser su nuevo vocero presidencial

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, fue entrevistado en Infobae en Vivo a principios del mes pasado

El Gobierno confirmó la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, una decisión que busca renovar la estrategia de comunicación en la administración nacional. La noticia, difundida tras una reunión en la residencia de Olivos entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pone en primer plano la trayectoria y el pensamiento de un economista que sostiene una visión liberal clásica sobre la economía y el rol del Estado. La llegada de Ravier ocurre en un contexto de tensión interna en el gabinete y en medio de investigaciones judiciales que involucran a Adorni.

Adrián Osvaldo Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1978 y se formó como economista, con títulos de grado y posgrado en instituciones argentinas y españolas. Obtuvo su doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto, y cursó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE, además de obtener su licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su recorrido académico incluyó docencia en diversas universidades argentinas, como la UBA, ESEADE, UCES, USAL y UCA, y también pasó por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Actualmente, enseña Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa, y dicta teoría monetaria y ciclos económicos en programas de posgrado.

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En la entrevista de mayo pasado para Infobae en Vivo, Ravier se definió: “Soy liberal desde muy joven. Estudié Economía. Desde temprano trabajé para difundir estas ideas”. Explicó que conoció a Javier Milei antes de su reconocimiento público y que la escritura conjunta del libro “La batalla por la macroeconomía” surgió por iniciativa editorial.

Según la información oficial, Ravier recibió premios y becas de instituciones como el Ludwig von Mises Institute, el Institute for Humane Studies y la Mont Pelerin Society, donde fue galardonado por su ensayo “La globalización y la paz”. Además, trabajó como investigador en centros académicos de referencia y publicó numerosos ensayos en revistas de Estados Unidos, Australia, España, Argentina, México, Guatemala y Colombia.

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Ravier mantiene una intensa actividad como columnista en medios como Infobae, El Cronista, el Cato Institute, el Instituto Juan de Mariana y PanamPost, y participa en congresos internacionales, simposios y coloquios.

En su paso por el ciclo Infobae en Vivo, el economista repasó su visión sobre la coyuntura nacional. Sostuvo que el presidente Milei encontró a la Argentina, en diciembre de 2023, “en un estado de desequilibrio fiscal, monetario y cambiario, con altos niveles de pobreza e indigencia”. Ravier afirmó: “Ahora, dos años después, vemos equilibrios macroeconómicos y una baja significativa en la pobreza: del 57% al 28%. La indigencia pasó de más del 18% al 6%”.

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La participación completa de Adrián Ravier en Infobae en Vivo, el 5 de mayo último

Defendió el programa económico del gobierno y comparó la estrategia aplicada con la de otros países de la región. “Hemos aplicado un programa de estabilización similar al de países como Israel, Perú y Chile, controlando los agregados monetarios y logrando bajar la pobreza a la mitad. Hemos salido del pozo de actividad económica del primer trimestre de 2024. Vamos en camino a mejorar la economía para que crezca”, subrayó en la entrevista.

Sobre la posibilidad de que este rumbo económico trascienda a la actual gestión, Ravier citó a James Buchanan y planteó: “Académicos como James Buchanan han señalado la preocupación por la irreversibilidad de las políticas. Cambiamos con mucho esfuerzo. La pregunta es cómo hacemos para sostener la estabilidad macroeconómica después de cuatro u ocho años”.

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En relación con la dolarización, Ravier explicó: “Siempre defendí la dolarización para la Argentina por el riesgo de volver a políticas inflacionarias con otro gobierno”. Puso como ejemplo a Ecuador y la estabilidad monetaria que alcanzó a través de ese mecanismo. No obstante, aclaró: “Argentina ha optado por fortalecer el peso, pero el debate queda abierto para el final del mandato”.

Ravier abordó también la situación del mercado laboral, la informalidad y el impacto de las reformas. “No hay crisis económica en la Argentina. No hay recesión porque el PBI está aumentando. La tasa de desempleo es del 7,5%, uno de los valores más bajos de la historia”, declaró. Reconoció diferencias entre sectores: “Algunos sectores económicos atraviesan dificultades, mientras otros, como energía, minería, agroindustria y servicios profesionales exportadores, muestran dinamismo”. Detalló que en el sector inmobiliario se observa una recuperación de los valores y en turismo, varios fines de semana tuvieron récord de actividad.

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Sobre los desafíos laborales, el nuevo vocero presidencial remarcó: “La obra pública se detuvo, lo cual afecta a muchos trabajadores. La revolución tecnológica y la apertura económica han cambiado hábitos de consumo y reconfiguran el comercio tradicional. Servicios como aplicativos de delivery generan cuentapropismo, pero la calidad del empleo es un eje de preocupación”.

En cuanto a la informalidad, precisó: “La informalidad era del 50% al inicio del mandato de Milei. La reciente ley de reforma laboral busca reducir ese nivel de informalidad. Entró en vigencia esta semana y esperamos ver los resultados en los próximos dos años”.

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Al analizar la situación de la clase media, Ravier describió: “Hubo un proceso donde la clase media mejoró. Luego, en buena parte de 2025, sus ingresos se estancaron o redujeron. Ahora, comenzamos a recuperar mínimamente ese crecimiento. Falta que aparezca el crédito. El mundo entero tiene crédito, lo que impulsa el consumo y la actividad”.

El economista se identifica como liberal clásico y sostiene una mirada crítica sobre el rol del Estado en la economía argentina

En referencia a los salarios, opinó: “La recomposición salarial debe generarse dejando que el mercado cree nuevos empleos. La reciente reforma laboral apunta a más oportunidades. Los salarios han mejorado respecto al primer trimestre de 2024. En sectores con mayor desempleo, buscamos más dinamismo y desregulación”.

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Consultado sobre el rol del Estado ante la pobreza estructural, Ravier señaló: “Más allá del mensaje liberal, Milei creó el Ministerio del Capital Humano para atender la pobreza grave. Sandra Pettovello avanzó en políticas que eliminaron intermediarios y aumentaron transferencias directas, reduciendo la indigencia y la pobreza”.

En el plano ideológico, Ravier se identifica como liberal clásico. Se declara defensor de los principios de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y el gobierno limitado. Se muestra crítico del socialismo y del keynesianismo, y plantea que el mayor desafío del siglo XXI consiste en quitarle al Estado la administración monopólica del dinero, establecer reglas fiscales para limitar la expansión del gasto público, privatizar los sistemas de pensiones y avanzar hacia una apertura económica para la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

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A lo largo de su carrera, Ravier publicó varios libros, entre los que se encuentra “En busca del pleno empleo”, donde desarrolla su estudio sobre la curva de Phillips de pendiente positiva, y “Elementos de Economía Política”, utilizado como libro de texto en Argentina, Ecuador y Guatemala. Compiló entrevistas a economistas destacados en “La Escuela Austriaca desde Adentro” y tradujo material académico del inglés al español.

En el ámbito político, Ravier se desempeñó como diputado nacional por La Pampa y defendió en Infobae en Vivo el rumbo del gobierno de Milei, al que atribuyó una mejora en los principales indicadores sociales y económicos. “No conozco ningún país que haya alcanzado el progreso y el crecimiento siendo una economía cerrada. La apertura económica abre oportunidades, permite exportar y crecer. Vamos a ver una Argentina mejor en ese camino”, afirmó.

La designación de Ravier como vocero presidencial busca oxigenar el área de comunicación, según fuentes oficiales. En las últimas semanas, miembros del gabinete reconocieron dificultades para superar la controversia por Adorni y el impacto de las investigaciones en su contra. La llegada del economista representa un nuevo capítulo en la estrategia de comunicación del gobierno.