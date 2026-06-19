Shakira estableció un nuevo récord como la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify: entró al top 10 global

Shakira rompe récord y se convierte en la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify - crédito Visuales IA

Shakira continúa consolidando su legado musical con una etapa llena de logros internacionales. La artista colombiana ha alcanzado un impacto global con su álbum Las mujeres ya no lloran, un proyecto que ha desarrollado en paralelo a colaboraciones con Disney y la FIFA. En este último ámbito, fue elegida para interpretar la canción oficial del Mundial 2026, reforzando su presencia en los escenarios más relevantes del entretenimiento mundial.

La gira internacional de Shakira ha superado los 400 millones de dólares en recaudación y actualmente atraviesa una nueva fase con presentaciones en Estados Unidos, ubicándola entre los espectáculos más exitosos y concurridos de los últimos años. Su capacidad de convocatoria y su presencia en escenarios de alto perfil la posicionan como una de las figuras más influyentes de la industria musical.

PUBLICIDAD

El crecimiento de su presencia en plataformas digitales la coloca nuevamente en el top 10 de Spotify, superando a figuras como Coldplay y Ariana Grande - crédito (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En medio de esta etapa, Shakira también protagonizó la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio, donde interpretó y bailó Dai Dai ante millones de espectadores. Este hito se suma a una serie de reconocimientos y marcas históricas que continúan ampliando su trayectoria artística.

Toda la visibilidad que ha tenido la cantante de Hips don’t lie le ha merecido un nuevo récord en su carrera, entrando de nuevo al top 10 de los artistas más escuchados en la plataforma Spotify, llegando a sumar millones de oyentes mensuales y superando a artistas como Coldplay y Ariana Grande.

PUBLICIDAD

Los oyentes mensuales de Spotify representan la cantidad de usuarios únicos que han escuchado al menos una canción de un artista en los últimos 28 días. Este indicador se actualiza diariamente y solo cuenta a cada usuario una vez, sin importar cuántas veces haya reproducido las canciones del artista durante ese periodo.

La cifra de oyentes mensuales es pública y se puede ver en el perfil de cada artista dentro de la plataforma. Sirve como una medida de popularidad y alcance, ya que refleja cuántas personas distintas están escuchando activamente la música de ese artista en un ciclo de cuatro semanas.

PUBLICIDAD

Con este nuevo registro, Shakira volvió a ubicarse en el top 10 de los artistas con más oyentes mensuales en Spotify, alcanzando un total de 93.965.286 oyentes. Esta cifra representa un récord para la artista y la posiciona como la mujer latina con el mayor número de oyentes mensuales en la historia de la plataforma. Anteriormente, Shakira había ocupado la tercera posición en el ranking global, aunque con una cantidad considerablemente menor de oyentes.

Shakira alcanza un récord histórico con 93.965.286 oyentes mensuales, consolidándose como la mujer latina más escuchada en la historia de Spotify - crédito captura de pantalla Kworb

En el listado global destacan otros artistas latinos como Bad Bunny, quien ha superado los 123 millones de oyentes mensuales, y J Balvin, con 85 millones. Entre las mujeres, la más cercana a Shakira es Karol G, quien ha llegado a un máximo de 63 millones de oyentes mensuales.

PUBLICIDAD

‘Dai Dai’ impacta con el inicio del Mundial 2026

El impacto de Shakira en Spotify se refleja también en el crecimiento de la canción Dai Dai, una colaboración con el cantante Burna Boy y seleccionada por la FIFA como himno oficial del Mundial 2026.

Desde la inauguración del torneo el 11 de junio, el tema ha escalado en las listas de manera orgánica, impulsado por la euforia de los hinchas de las distintas selecciones participantes. Aunque Dai Dai arrancó el Mundial con poco más de un millón de reproducciones diarias, el 18 de julio alcanzó su mayor pico al ubicarse en la posición número 10 del ranking global de las canciones más escuchadas.

PUBLICIDAD

Ese día, la canción logró superar los 4 millones de reproducciones, consolidando a Shakira nuevamente en la cima de las listas internacionales. Además, el inicio de la Copa del Mundo revitalizó otro éxito de la colombiana: Hips don’t lie, que había salido del ranking semanas atrás, volvió a ingresar y se posiciona actualmente en la casilla 73, con 1,8 millones de reproducciones diarias.

‘Dai Dai’ alcanza su mejor posición en Spotify tras el inicio del Mundial, superando los 4 millones de reproducciones diarias y ubicándose en el top 10 global - crédito Spotify Charts

Este desempeño evidencia cómo la presencia de Shakira en eventos de gran alcance mundial, como el Mundial, sigue potenciando su relevancia y alcance en plataformas digitales, donde sus canciones continúan acumulando cifras destacadas y renovando su vigencia entre los oyentes de diferentes generaciones y nacionalidades.

PUBLICIDAD