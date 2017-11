Modalidades al margen, en Argentina además, los coachs tienen que lidiar con las características del aficionado al deporte, que no es la ideal. Tangona lo describió que el argentino es sedentario. No le gusta moverse. "De hecho, el 70% no se mueve. Y el 45% es obeso o tiene sobrepeso". Es por ello que el experto puntualiza en la importancia del entrenador, para generar el hábito y la motivación de entrenar de modo que sea una costumbre sostenible en el tiempo. "Lo que compra el empresario común es voluntad, que es lo que no tienen", concluyó.