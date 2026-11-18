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Hay una noticia científica local que podría haber salido de una canción de Los Redondos. Tres investigadores argentinos identificaron una nueva especie de escarabajo rinoceronte en el norte del país y la bautizaron Bothynus indiosolari, en homenaje al Indio Solari.

Es un pequeño insecto de entre 15 y 20 milímetros, de color negro brillante o marrón oscuro, registrado en Chaco y Misiones. Los investigadores Tomás Favier Dubois, Mariano Ibarra Polesel y Matías Urcola publicaron su descripción en la revista especializada Zootaxa.

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Pero hay algo más interesante detrás de esta noticia. Los investigadores no solo encontraron un escarabajo: lo incorporaron a un sistema de clasificación científica con casi tres siglos de historia. Para entender cómo funciona, hay que viajar a la Europa del siglo XVIII, cuando dos hombres se enfrentaron intelectualmente por una cuestión monumental: cómo ordenar toda la vida sobre la Tierra.

Carlos Linneo nació en Suecia en 1707. Era médico, botánico y uno de los grandes naturalistas de su época. En 1735 publicó Systema Naturae, una obra que inició una revolución en la manera de clasificar a los seres vivos.

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Hasta entonces, las plantas y los animales podían tener nombres diferentes según el país, la lengua o el naturalista que los describiera. Linneo impulsó un sistema organizado de categorías y nombres científicos de dos términos: el género y la especie.

Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens. El león es Panthera leo. Y el escarabajo argentino es Bothynus indiosolari. La idea era extraordinariamente ambiciosa: darle a cada organismo un lugar reconocible en un orden universal.

Linneo trabajaba en una Europa que recibía animales, plantas y muestras de territorios cada vez más lejanos. La expansión de los viajes científicos y comerciales multiplicaba la cantidad de organismos conocidos. Había que poner orden en ese universo.

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Pero apareció un francés que no estaba de acuerdo con su manera de hacerlo. Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, también nació en 1707, pero en Francia. Era un naturalista y una figura de la Ilustración. En 1749 comenzó a publicar su gran proyecto editorial, Histoire naturelle.

Buffon tenía una visión diferente. Mientras Linneo buscaba ordenar la naturaleza mediante categorías, él desconfiaba de los sistemas demasiado rígidos.

Para Buffon, la naturaleza era mucho más compleja que las divisiones inventadas por los hombres. Quería estudiar a los animales en su totalidad: su anatomía, su reproducción, su comportamiento, su distribución geográfica y sus relaciones con el ambiente. La rivalidad no fue simplemente una pelea entre dos científicos: era un choque de concepciones.

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Linneo quería construir un sistema para identificar y ordenar la vida. Buffon quería comprender la naturaleza sin reducirla a un catálogo. También desarrolló ideas sobre los cambios de los seres vivos a través del tiempo, aunque no formuló la teoría de la evolución por selección natural que Charles Darwin presentaría un siglo después. Los dos habían nacido en 1707 y los dos querían explicar el mundo natural. Sus enfoques alimentaron una de las grandes controversias científicas de la Ilustración.

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¿Quién ganó la batalla? En cierto sentido, ganó Linneo. Su sistema de nomenclatura binomial terminó por convertirse en la base del lenguaje universal de la clasificación biológica. Pero Buffon también dejó una huella profunda: la necesidad de estudiar la historia, las variaciones y las relaciones de los seres vivos.

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Después llegaría Darwin, en 1859, con una explicación revolucionaria sobre el origen y la transformación de las especies. Hoy, casi trescientos años después, cuando un equipo argentino encuentra un escarabajo que no había sido descrito científicamente, sigue utilizando una convención de nombres heredada de Linneo.

Y aquí aparece lo maravilloso de esta historia. Un escarabajo de menos de dos centímetros, encontrado en el norte argentino, conecta tres mundos que parecen no tener nada que ver: el rock nacional, los naturalistas europeos del siglo XVIII y la ciencia contemporánea. Linneo quiso ponerle nombre a toda la naturaleza. Buffon le advirtió que la naturaleza era demasiado compleja para encerrarla en casilleros.

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Casi tres siglos después, un pequeño escarabajo argentino acaba de recibir un nombre que cualquier ricotero puede reconocer: Bothynus indiosolari. El Indio ya tiene su lugar en la historia de la naturaleza.